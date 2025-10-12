Rebajan pena a sujeto que mató a puñaladas a joven madre mientras dormía junto a su hija de 5 años: Podría acceder a beneficios carcelarios en el futuro

Preocupación ha causado un fallo (sentencia de reemplazo) de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, el cual redujo la condena de Francisco Novoa, sujeto que asesinó a puñaladas a la joven Camila Rojas (en la foto, 29 años) mientras dormía junto a su hija de 5 años. La niña también fue atacada, pero sobrevivió milagrosamente.

Novoa, de 41 años, vio reducida su condena a 35 años de prisión, cambiando así la sentencia original de presidio perpetuo que había sido dictada el pasado 29 de julio.

Según consignó un reporte del canal Mega, la defensa del homicida presentó un recurso de nulidad que fue acogido «de forma parcial»: Si bien no se negó su autoría en el crimen, la Corte estimó que su responsabilidad penal «no ameritaba» la sanción más grave del sistema judicial. Además, consideró en su decisión la colaboración de Novoa durante el proceso judicial y su «irreprochable conducta anterior».

De esta manera, informó el diario regional El Día, «a raíz de la modificación de la sentencia, la condena de presidio perpetuo calificado fue reemplazada por 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Además, respecto al homicidio frustrado contra la hija de la víctima, la pena pasó de 20 a 15 años de presidio mayor en su grado medio», lo cual abre la posibilidad de que pueda optar a beneficios carcelarios en el futuro.

Los hechos

La noche del 3 de julio de 2024, Camila Rojas dormía acompañada de su hija de 5 años en su casa en La Serena, cuando su vecino Francisco Novoa entró por la fuerza y la apuñaló 97 veces, matándola en el lugar e hiriendo también a la niña que milagrosamente, sobrevivió.

En el juicio, el imputado confesó los hechos y señaló que se encontraba bajo efectos de las drogas (cocaína y tusi): «Sabía que había hecho algo, pero no sabía a quién. Llamé a mi señora o ella me llamó, le dije que me viniera a buscar, que había hecho algo malo…», se lee en la declaración del acusado.

Desde la familia y amistades de la víctima, en tanto, denunciaron que el hombre tenía una especie de obsesión con ella y era frecuente que la mirara de forma insistente y con clara fijación sexual.

En ese momento, la abogada de la familia de Camila, Marcia Gallardo, aseguró que Novoa la habría acechado «en varias ocasiones, incluso cortándole el gas cuando se estaba bañando para que saliera en toalla a ver qué pasaba. Por eso sostenemos que se trata de un femicidio».

Asimismo, tras ser investigado, se descubrió que Novoa ya tenía una condena previa por abuso sexual a una mujer en la comuna de La Ligua.

