Rebajas en la cuenta de luz y fin a los abusos de la UF: Las propuestas de Jeannette Jara para las familias chilenas

En su paso por el programa Candidato, llegó tu hora, la candidata presidencial Jeannette Jara presentó un conjunto de medidas que apuntan directamente a la vida cotidiana de las familias chilenas.

La propuesta incluye terminar con los abusos de la UF, de modo que las cuentas y deudas se paguen en pesos. «El sueldo de las familias no sube al mismo ritmo que la UF, y eso debe cambiar», argumenta la candidata.

También propuso rebajar las cuentas de la luz para todos los hogares. «Para un hogar promedio, esto significa una reducción del 20% en la cuenta mensual», explicó Jara.

Otra de las medidas anunciadas es entregar justicia a las cuidadoras, aumentando el estipendio de $32.991 a $160.000 y rebajando en un 50% el costo del transporte. «Los cuidadores desempeñan un rol crucial en nuestra sociedad, y necesitamos reconocer su valía», concluyó.

Finalmente, reafirmó su compromiso de recuperar los territorios tomados por el crimen organizado, con énfasis en espacios como el Cerro Chuño en Arica. «Es fundamental que recuperemos nuestros territorios y devolvamos la paz a nuestras comunidades», sostuvo Jara.

Estas medidas, explicó, forman parte de un programa que busca dar certezas y alivio concreto a las familias, abordando problemas que hoy afectan directamente su bienestar y seguridad.

