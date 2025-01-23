Recaudación tributaria de Aduanas aumentó un 8% y alcanzó US$17.829 millones en 2025

Cifra corresponde a alrededor del 29% de la recaudación tributaria total de Chile y a cerca del 5% de Producto Interno Bruto (PIB) del país, recursos que contribuyen a financiar e implementar las diversas políticas públicas del Gobierno.

De acuerdo al Anuario Estadístico 2025 del Servicio Nacional de Aduanas -disponible en www.aduana.cl-, el intercambio comercial de Chile con el mundo alcanzó US$189.132 millones, registrando un aumento global del 8%, mientras que las importaciones se incrementaron 9,5% y las exportaciones un 6,6%.

«Este trabajo de control y fiscalización, que realizan las funcionarias y funcionarios de Aduanas, de las mercancías que ingresan y salen del país a través de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres, se tradujo en una recaudación tributaria aduanera de US$17.829 millones de dólares, con un aumento del 8% respecto al 2024», informaron desde la entidad en un comunicado.

Esta cifra corresponde a alrededor del 29% de la recaudación tributaria total del país y a cerca del 5% de Producto Interno Bruto (PIB) chileno, recursos que contribuyen a financiar e implementar las diversas políticas públicas del Gobierno.

Según los datos sistematizados por la Unidad de Análisis Estadísticos y Económicos del Departamento de Estudios de Aduanas, en el mensualizado, julio fue el mes que presentó el mayor monto de recaudación tributaria aduaneras, con US$1.735 millones.

En el desglose, el número más importante corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA), con US$16.009,8 millones y una participación del 89,8%, aumentando 7,5% respecto al año pasado.

Luego está el impuesto al petróleo diésel, con US$737,9 millones y un 4,1% de participación, con un crecimiento de 24,1%.

Los derechos advalorem, en tanto, llegaron a los US$650,7 millones y un 3,6% de participación, lo que equivale a 17,9% de aumento en relación al 2024.

Finalmente, se indicó que los impuestos a las gasolinas automotrices alcanzaron US$293 millones y un 1,6% de participación.

Revisa aquí el Anuario Estadístico 2025 del Servicio Nacional de Aduanas

