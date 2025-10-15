“Reclutador de parásitos”: Manouchehri emplaza al brazo derecho de Kast y Yeomans oficia al Servicio Civil

El flanco abierto por Parásitos escaló al Congreso: Gael Yeomans (FA) envió un oficio al Servicio Civil y Daniel Manouchehri (PS) anunció que citará a Cristián Valenzuela a la Comisión de Hacienda. En el centro, la contradicción que ya habíamos informado: el asesor José Antonio Kast en panel ADP figura como “profesional experto” de la Alta Dirección Pública mientras fustiga al “Estado hinchado”.

Asesor de Kast en panel ADP: Yeomans pone la lupa en funciones, sesiones y pagos

La diputada Gael Yeomans ofició al director nacional del Servicio Civil para precisar funciones, sesiones, mecanismos de selección y remuneraciones de Cristián Valenzuela y de los otros dos integrantes vinculados. Y lanzó:

“Lo pillamos chanchito, él mismo fue jefe de gabinete de un ministro, con sólo dos años de titulado, recibiendo un sueldo de 4 millones de pesos, y hoy además estaría cumpliendo una función pública mientras trabaja como el principal asesor de José Antonio Kast”.

Asesor de Kast en panel ADP: Manouchehri anuncia citación a Hacienda

El diputado Daniel Manouchehri informó que solicitará citar a Valenzuela para que explique sus declaraciones y su papel en concursos de la ADP:

“El factótum de Kast, Cristián Valenzuela, salió a denunciar un supuesto ‘reclutamiento de parásitos’ en el Estado, pero resulta que el reclutador era él, y además muy bien pagado por el mismo Estado”.

El socialista adelantó el objetivo de la sesión:

“Si seguimos su lógica, Valenzuela sería un ‘reclutador de parásitos’. Queremos saber si ha usado su posición para favorecer nombramientos de militantes o cercanos al Partido Republicano dentro del Estado”.

Cristián Valenzuela, el factótum de José Antonio Kast, llamó “parásitos” a los funcionarios públicos.

Pero él trabaja reclutando gente para el Estado, con sueldo millonario.

Queremos saber a cuántos “parásitos republicanos” ha ayudado a ingresar al aparato público.

Contexto clave: del discurso a los hechos

Como informamos en la nota “El doble estándar del asesor estrella de Kast, autor de “Parásitos”: dice “Estado hinchado”, pero figura en panel que evalúa directivos públicos”, Valenzuela trabaja para el Estado, porque aparece en la nómina de “profesionales expertos” del SADP/ADP, panel que participa en comités de selección de directivos de segundo nivel. Esa pertenencia —y los eventuales pagos por sesión que regula la Ley 19.882— tensan su retórica contra el “aparato estatal”.

La versión del propio Valenzuela

Consultado, Cristián Valenzuela afirmó a 24 Horas:

“Fui designado hace seis años, renovado en dos períodos e incluso durante este Gobierno”.



Lo que pide cada diputado (y por qué)

Qué solicita Yeomans: detalle de funciones del panel, actas/sesiones en que habría participado Valenzuela, criterios de selección en comités y remuneraciones (UF por sesión, topes, meses con actividad).

detalle de del panel, en que habría participado Valenzuela, en comités y (UF por sesión, topes, meses con actividad). Qué busca Manouchehri: que Valenzuela rinda cuentas sobre sus dichos en Parásitos, que explique su rol en la ADP y, textual, “cuántos ‘parásitos republicanos’ ha ayudado a meter al aparato público”.

Por qué esto importa para la ciudadanía

La ADP se creó para profesionalizar y transparentar el acceso a cargos directivos. Cuando un asesor de Kast en panel ADP denuncia un “Estado hinchado” y, a la vez, figura en el mecanismo que selecciona parte de su jefatura, surge una cuestión de coherencia y probidad. Pedir actas, pagos y criterios no es una guerra de slogans: es control democrático sobre quién decide, cómo decide y con qué incentivos.