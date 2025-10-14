El doble estándar del asesor estrella de Kast, autor de “Parásitos”: dice “Estado hinchado”, pero figura en panel que evalúa directivos públicos

Mientras en su columna “Parásitos” denuncia un “Estado hinchado” y plagado de “operadores”, Cristián Valenzuela Bustos —asesor estrella de José Antonio Kast— figura en el panel de la Alta Dirección Pública que participa en la evaluación y selección de directivos públicos, según la memoria 2024 del Sistema de Alta Dirección Pública revisada por Fast Check CL. La coexistencia entre su rol en esa institucionalidad y su retórica anti-“aparato” instala una contradicción política que cruza de lleno la campaña.

Asesor de Kast en panel ADP: lo que dice la memoria 2024 del SADP

De acuerdo con la memoria anual 2024, el SADP mantiene un panel de 54 “profesionales expertos” que integran comités de selección para cargos directivos de segundo nivel jerárquico. En esa nómina figura Cristián Valenzuela. El documento también consigna que 6 de los 54 se encuentran suspendidos por desempeñar funciones en la administración activa; la memoria detalla el universo y estados de los integrantes.

El dato clave para el debate público es que el asesor del candidato presidencial del Partido Republicano en panel ADP coexiste con un discurso que califica al Estado de “hinchado” y “capturado”.

“Parásitos”: lo que dijo Valenzuela

“En Chile, el Estado no está enfermo: está podrido.”

“El Estado se alimenta de la gente, no al revés.”

“Los parásitos no tienen color político.”

“El gasto público crece sin control, la deuda explota, los funcionarios públicos aumentaron en un 50% en los últimos 10 años…”

Estas frases —publicadas en su columna— contrastan con su figura en el panel de la ADP, órgano estatal creado para profesionalizar y transparentar el acceso a mandos.

Contexto: CPLT desarma el “100.000” de Kast (dato oficial 2023–2024)

El debate de fondo no es abstracto. El Consejo para la Transparencia (CPLT) comparó septiembre 2023 vs. septiembre 2024 y fijó en 9.400 la variación de dotación del gobierno central —muy lejos de los 100.000 que Kast atribuyó para todo el período. En ese lapso, la Administración del Estado pasó de 832.211 a 841.613 funcionarios; de ese total, 449.443 pertenecen a la Administración Central (53%) y 392.170 a municipalidades (47%). El propio debate público recogió el contraste: la vocera de Gobierno Camila Vallejo calificó esa cifra como “total y absolutamente falsa” y el ex Dipres de Sebastián Piñera Matías Acevedo la definió como “fake news”.

Más aún, el CPLT precisa que se trata de variación de dotación (altas y bajas netas), no de “contrataciones” brutas, y que el grueso del personal se ubica en funciones esenciales —Salud y Educación—, con predominio del vínculo a contrata. Ese marco factual vuelve más evidente la disonancia entre el diagnóstico maximalista de “Parásitos” y el rol institucional que Valenzuela mantiene en un mecanismo estatal de selección.

Asesor de Kast en panel ADP: cómo funciona y cuánto puede percibir

La Ley N° 19.882 establece que los expertos del panel reciben dieta por sesión: mínimo 5 UF ($195.000) y tope 60 UF ($2.340.000) al mes, según asistencia.

Importante: figurar en la nómina no implica sesionar todos los meses; la remuneración depende de la participación efectiva en comités. Aun así, el punto político sigue siendo la coherencia entre la crítica a la “casta estatal” y el rol dentro de un mecanismo estatal de selección.

La red republicana en la ADP: Soza y Figueroa

En la misma nómina aparecen Carmen Soza (abogada, ex DIPRES) y Sebastián Figueroa (director ejecutivo de Acción Republicana), de acuerdo a lo informado por Fast Check CL. Ambos son piezas del ecosistema estratégico que orbita a Kast —según perfiles de prensa— y, al igual que Valenzuela, figuran como profesionales expertos del panel del SADP. No es un caso aislado: es una presencia orgánica en el dispositivo que evalúa quiénes acceden a posiciones directivas del Estado.

Coherencia y rendición de cuentas

Que el asesor de Kast en panel ADP concurrente con un discurso que acusa “aparato hinchado” no es un tecnicismo: es un asunto de coherencia y probidad en plena campaña. La Alta Dirección Pública nació para blindar mérito y reducir la captura política; por eso, cuando quienes la integran denuncian al Estado mientras participan en su gobernanza, el escrutinio ciudadano es no solo legítimo, sino indispensable.