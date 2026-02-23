Recolectan firmas para proteger el Salar de Maricunga y sus flamencos andinos: «No puede convertirse en otra zona de sacrificio»

La Comunidad Finca del Chañar, junto al Consejo Nacional del Pueblo Colla y la organización ambiental Codema, están impulsando una campaña de recolección de firmas con el fin de exigir al Estado de Chile y al Consejo de Ministros la ratificación inmediata de los acuerdos para la creación del Parque Nacional en el Salar de Maricunga, con el objetivo de proteger este frágil ecosistema, amenazado por la extracción de litio.

«El Salar de Maricunga está en peligro y no puede convertirse en otra zona de sacrificio. Este humedal altoandino no es solo un paisaje; es un refugio de vida insustituible», plantearon las y los organizadores de la campaña.

En esa línea, recordaron que el Salar «alberga una de las colonias reproductivas más importantes de flamencos altoandinos de Chile, una especie en categoría de conservación que depende de este sistema hídrico para no extinguirse. Sin agua, no hay flamencos», recalcaron.

Asimismo, llamaron la atención sobre la protección insuficiente que hoy tiene este ecosistema: «Actualmente, la protección dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces es parcial, dejando fuera sectores claves de nidificación y cuencas de agua vitales», puntualizaron los convocantes.

«Quienes firmamos, solicitamos al Estado de Chile y al Consejo de Ministros la ratificación inmediata de los acuerdos para la creación del Parque Nacional en el Salar de Maricunga. Nuestras exigencias son claras: Declaración de Parque Nacional para ampliar a más de 13.000 hectáreas; protección estricta de las colonias de nidificación y el sistema hídrico; respeto a los acuerdos de la Consulta Indígena de la Red de salares protegidos; y reconocimiento del valor cultural y espiritual del territorio.

Puedes sumar tu firma y apoyo online AQUÍ

Cindy Quevedo, dirigenta de la Comunidad Colla, explicó a El Ciudadano que la campaña se originó «debido a que la protección parcial que se estaba haciendo del Salar de Maricunga, con la consulta de medioambiente, quedó paralizada porque el Consejo de Ministros no ha votado, por tanto es uno de los pocos salares que falta saber cuánto es lo que se va a proteger».

«Justo en el momento en que estábamos llevando la consulta para proteger una parte del Salar, también se estaba dando en simultáneo la ampliación del CEOL (Contrato Especial de Operación de Litio) de Maricunga, entonces creemos que debido a esto, que están cada día ampliando más el polígono de explotación, es que no quieren cerrar definitivamente y decir cuál va a ser el área protegida y menos convertirla en Parque Nacional», agregó Cindy Quevedo.

Proteger al flamenco andino

Uno de los aspectos que más preocupa es el daño que la industria del litio pueda causar al flamenco andino, especie que se encuentra en peligro y que ya ha debido migrar a causa del desarrollo de esta actividad extractiva.

«Nosotros queremos que de una vez por todas se vote en el Consejo de Ministros la ampliación de más de 13 mil hectáreas, y que además incluya las colonias de nidificación del flamenco andino, dado que es la especie que está en más peligro en todo el planeta», afirma Cindy Quevedo.

La dirigenta detalla que esta especie «anidaba en el Salar de Atacama, y debido a la explotación del litio allá, migró a Maricunga, porque ellos eligen su lugar por la tranquilidad. Por eso sería nocivo que se diera la explotación cerca de la colonia actual, porque ellos son muy sensibles a los ruidos, por ejemplo, si hay faenas mineras, las carreteras quiebran la costra salina, se desvían las aguas y así su alimentación empieza a cambiar».

«No queremos que nuevamente Chile le vuelva a fallar a esta especie de flamenco, que está en peligro a nivel mundial y había elegido Maricunga como su hogar definitivo. Y hoy día, de nuevo por el litio, Chile le está fallando a esta especie y obviamente, nos está fallando también a los pueblos originarios que queremos mantener este sitio, que es sagrado», manifestó la representante de la Comunidad Colla.

