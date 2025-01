Rectificación solicitada por Sebastián Sichel en relación con publicación en El Ciudadano

En cumplimiento del derecho de rectificación amparado por la Ley de Medios N.º 19.733, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, solicitó precisar que las disculpas ofrecidas en una audiencia preliminar están vinculadas exclusivamente a una querella por injurias presentada por Francisco Valenzuela, exdirector de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Sichel enfatizó que estas disculpas no guardan relación con la querella criminal por fraude al fisco interpuesta por su administración, la cual continúa en proceso de investigación.

En ese contexto, y tras una publicación de El Ciudadano, desde el equipo del edil solicitaron hacer uso de su derecho a rectificación, conforme a lo establecido en la Ley de Medios.

En virtud del derecho de aclaración o rectificación que confiere la Ley de Medios N.º 19.733, publicamos la declaración enviada por Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, en respuesta a la nota titulada “Sichel debió pedir disculpas por falsa denuncia de fraude al fisco en la Corporación Cultural de Ñuñoa”, publicada el 27 de enero de 2025:

1. Con fecha 21 de enero de 2025, en mi calidad de alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, al igual que don Ricardo Brodsky, nuevo director de la Corporación Cultural de Ñuñoa, interpusimos querella criminal de acción pública en contra de quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco en virtud de hechos cometidos en la gestión de la saliente administración de la Corporación Cultural de Ñuñoa. Octavo Juzgado de Garantía de Santiago RIT 795-2025.

2. Con fecha 30 de diciembre de 2024 el saliente director de la Corporación Cultural de Ñuñoa, don Francisco Valenzuela Somogyi, interpone querella criminal de acción privada por supuestos delitos de injurias.

3. Con fecha 23 de enero de 2025, en la referida causa de 10.409-2024 de acción privada, se llega a un acuerdo entre las partes en audiencia preliminar en la cual aclare que la saliente administración de la Corporación Cultural de Ñuñoa pretendía la firma de dos finiquitos, uno para el director y otro para otra funcionaria de Corporación, el primero por 50 millones y el segundo por 17 millones en circunstancias, que el finiquito por 50 millones era para la funcionaria y el de 17 era para él. Sin embargo, se hizo presente en la audiencia que dicha aclaración se hizo inmediatamente ante el mismo concejo municipal del 27/12 señalando que el finiquito de 50 millones era para la funcionaria y el de 17 millones era para el director, ambas con errores de cálculo y montos sobre los topes legales, no existiendo ningún ánimo de injuriar al precisar dicho información. Dicha aclaración fue suficiente para que el ex Director Ejecutivo desistiera de la acción y aceptara un acuerdo. Como se puede apreciar, las aclaraciones no guardan relación alguna con los fundamentos de la querella por fraude al fisco.

4. En ningún caso han existido aclaraciones por la querella interpuesta por el delito de fraude al fisco, la que continúa vigente y está en manos de la justicia para que se investiguen dichos hechos con el debido rigor y se determinen las responsabilidades penales correspondientes. Tenemos la plena convicción de que los hechos de los que tomamos conocimiento -fraudes a las rendiciones- no sólo revisten características de delito, sino que llevarán a condenas.