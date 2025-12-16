Red de Periodistas Migrantes y Wikimedia Chile convocan a «Editatón» online por el Día de las Personas Migrantes

Encuentro busca promover información verificada, plural y accesible sobre las realidades migratorias, en un contexto marcado por la desinformación y los discursos de odio como los emitidos por el nuevo Presidente chileno, José Kast, y otros mandatarios a nivel global, como Donald Trump en EEUU, en contra de las personas migrantes.

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Red de Periodistas Migrantes (RPM) y Wikimedia Chile, realizarán una «Editatón» online orientada a fortalecer y mejorar los contenidos sobre migraciones y movilidad humana en Wikipedia, la enciclopedia digital más consultada del mundo.

La cita es el jueves 18 de diciembre, entre las 18:30 y las 20:30 horas, y está dirigida a organizaciones, comunicadores/as, activistas y personas interesadas en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El encuentro busca promover información verificada, plural y accesible sobre las realidades migratorias, en un contexto marcado por la desinformación y los discursos de odio.

«Durante el taller, las y los participantes aprenderán y practicarán herramientas básicas y avanzadas de edición en Wikipedia, contribuyendo de manera colectiva a actualizar, mejorar y ampliar artículos vinculados a la movilidad humana. Además, se abrirá un espacio de reflexión sobre las narrativas digitales que impactan a las comunidades migrantes y refugiadas, y su influencia en la opinión pública y en el ejercicio de derechos», apuntaron ambas organizaciones.

Desde la Red de Periodistas Migrantes y Wikimedia Chile destacaron que mejorar la información que circula en las plataformas digitales constituye una acción concreta de defensa de los derechos humanos, ya que incide directamente en la forma en que se representa a las comunidades migrantes en los espacios digitales más influyentes.

La convocatoria es abierta y gratuita, y forma parte de las acciones impulsadas por la red para promover una comunicación responsable, con enfoque de derechos,  y que contribuya a una sociedad más informada e inclusiva.

INSCRIPCIONES AQUÍ: https://forms.gle/N9dkFyTg3zfRfnaU9. La jornada es libre, gratuita y no requiere experiencia previa en el uso de Wikipedia. Para participar solo se debe contar con un computador y acceso estable a Internet.

