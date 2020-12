Red de Salud Popular realizó operativos de óptica móvil en los cerros de Valparaíso

Como una forma de reforzar el Modelo de Confinamiento Comunitario de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, la óptica móvil, en alianza con las Oficinas Municipales de Zona (OMZ), han dispuesto la realización de operativos oftalmológicos en diversos sectores de la ciudad-puerto, para así contribuir a descentralizar trámites primordiales para la comunidad, evitar aglomeraciones en el plan (centro de la ciudad) y disminuir focos de contagio.

Evelyn Cabrera, quien adquirió lentes a través de estos operativos, comentó que “es primera vez que me atiendo de esta forma y adquirí solamente lentes de cerca, porque no era necesario el de lejos y, no tuve ningún problema. Fuimos al Liceo Pedro Montt para hacernos la medición y todo eso, además, mi hija quedó feliz, porque también adquirió lentes y los empezó a ocupar inmediatamente por sus clases, ya que está en la universidad y trabaja hasta las 5 de la mañana a veces por sus temas. Así que agradecidas y ojalá siga de la misma forma para atender a todo tipo de gente”.

Marco Fernández, subdirector del área de Salud y encargado de la Red de Salud Popular de la Alcaldía Ciudadana, indicó que “la Óptica Popular móvil es parte de la Red de Salud Popular que junto con la Óptica Popular del plan, la Óptica Popular de Placilla y la Óptica Popular digital, es la cuarta óptica que en dos años y medio ha llevado precios justos y atención a las distintas localidades de Valparaíso. De esta manera, en el contexto de la pandemia, se pone a disposición del Plan de Confinamiento Barrial para entregar los servicios y la atención a las distintas OMZ y a los distintos cerros para así disminuir los traslados al plan y disminuir el riesgo de contagio”.

Por su parte, Bárbara Pérez, encargada de la Unidad Móvil de la Óptica Popular, detalló que “la óptica móvil traslada la consulta oftalmológica que permite realizar el examen visual para obtener o actualizar receta de lentes y la sala de marcos para cotizar y comprar lentes a precio justo. A la fecha más de 700 personas se han realizado el examen en terreno y se proyecta que a fines de enero, serán más de 1.700 quienes habrán accedido a atención visual”.

“Este trabajo que estamos realizando desde octubre nos ha permitido llegar y atender a los vecinos y vecinas de los sectores de Quebrada Verde, Reina Isabel, Barón, Mena, Las Cañas, Puertas Negras y Padre Damián”, agregó Pérez.

Finalmente, desde el municipio informaron que las personas que deseen acceder a la óptica móvil deben inscribirse en sus OMZ y confirmar las fechas y horarios en que se entregará el servicio o bien consultar vía WhatsApp al +569 6652 4560.

Las próximas fechas de la óptica móvil son las siguientes:

Laguna Verde del 9 al 11 de diciembre

Placeres del 14 al 18 de diciembre

Cordillera del 21 al 23 de diciembre

Esperanza del 4 al 8 de enero

Plaza Justicia del 11 al 15 de enero

Placilla del 18 al 21 de enero