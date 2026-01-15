«Redoblar solidaridad con el pueblo cubano»: Embajador de Cuba en Chile participó en conversatorio de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad

En la sede del Colegio de Psicólogos de Chile se realizó un conversatorio con el Embajador de Cuba en Chile, Oscar Cornelio Oliva, quien abordó las consecuencias humanitarias del bloqueo que mantiene hoy Estados Unidos contra la isla.

La actividad fue convocada por el Capítulo Chile de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

«Se dice que el bloqueo no existe y que el verdadero bloqueo está dentro de Cuba por el sistema socialista que nos hemos dado, y nos parece, en conversación con los compañeros de la Red de Intelectuales y Artistas, que la propaganda que se hace es tan masiva y tan manipuladora, que muchas veces no comprendemos bien lo que es el bloqueo a Cuba», planteó el diplomático.

El embajador recordó en ese sentido que el cerco de EEUU «continúa a pesar de que durante 33 años la inmensa mayoría de los países del mundo se ha pronunciado en la ONU en contra de esta injusta política».

Oscar Cornelio Oliva destacó que su país, a pesar de lo anterior, «puede mostrar notables logros y fue capaz de producir sus propias vacunas para enfrentar la pandemia de la Covid-19, lo cual permitió salvar a miles de personas».

También destacó el Heberprot-P, medicamento que contiene factor de crecimiento epidérmico para la cicatrización de las úlceras del pie diabético, y la vacuna contra el cáncer de cabeza y cuello, «solo por mencionar algunos».

En tanto, la psicóloga y doctora en ciencias sociales, Elisa Neumann, integrante de la Red, destacó que a pesar de esta adversidad «Cuba tiene logros que mostrar, por ejemplo, en educación y salud», reiterando que «está demostrado que el bloqueo es un acto de genocidio contra el pueblo y que su objetivo es provocar hambre y desesperación para lograr un cambio en el sistema político».

«Un documento desclasificado por el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos señala: (…) hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar a Cuba (…) una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno», leyó Neumann.

La profesional detalló que producto de este bloqueo «las afectaciones en la adquisición de medicamentos y en el sistema electro energético nacional, inciden en la vida cotidiana de cada ciudadano de la isla».

«Tenemos que redoblar nuestra solidaridad con el pueblo cubano», agregó finalmente la doctora Neumann.

El Ciudadano