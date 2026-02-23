Las regiones Metropolitana y de Valparaíso son las que tienen más denuncias por Ley Karin, de acuerdo a un informe emitido por la Dirección del Trabajo (DT) sobre los casos registrados en el marco de esta legislación, entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

En total, en dicho periodo, la DT recibió 66.596 denuncias asociadas a la Ley 21.643, sobre protección y prevención contra el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo.

A nivel nacional, los datos muestran que el acoso laboral concentra la mayoría de las denuncias, con un 86,9%, seguido por la violencia en el trabajo con un 6,6% y el acoso sexual con un 6,5%.

Respecto al género de la persona que denunció, el documento señala que un 66,7% fue presentado por mujeres, un 31,5% a hombres y 1,9% aparece como género no declarado. Desde la DT detallaron que esta tendencia se ha repetido de forma constante a través de los años y también en todas regiones del país.

Otro elemento que llama la atención en el informe es que casi la mitad de las denuncias corresponde a grandes empresas: un 49% del total nacional. Le siguen las empresas pequeñas (18%), las medianas (17%) y las microempresas (11%), mientras que en un 5% de los casos no se registra esta información.

Finalmente, en términos de territorio, el reporte de la Dirección del Trabajo muestra que la mayoría de las denuncias se concentran en las regiones Metropolitana (25,1% del total nacional), seguida por Valparaíso (17,7%), Antofagasta (7,1%) y La Araucanía (7%).

En tanto, las regiones con menos denuncias son Arica y Parinacota, Aysén y Ñuble. Revisa el informe completo AQUÍ

