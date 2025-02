Diputada Carolina Marzán: “Es urgente que nuestro país tenga un Registro Nacional de personas condenadas por maltrato animal”

En el mes de marzo será puesto en tabla en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto que crea un Registro Nacional de personas condenadas por maltrato animal, aumentando además las condenas y multas por este delito.

La información fue entregada por la diputada Carolina Marzán, impulsora de la iniciativa, durante un actividad con la organización Pro Animal de Calle Larga, en recuerdo de Cholita, una perrita a quien un hombre mató a palos hace 2 años, dejando 11 cachorros recién nacidos.

“Este hombre hoy día se encuentra libre, no se le hizo un juicio porque no habían suficientes pruebas, y el dolor continúa hasta la fecha porque no ha habido justicia para Cholita”, expresó la legisladora

Por ello, agregó, “tomamos de la mano esta causa junto a Pro Animal Calle Larga, y presentamos un proyecto de ley que elaboramos en conjunto con ellas y con todas las organizaciones que se han acercado a decirnos la situación angustiante que es ir a denunciar el maltrato animal y no ser escuchados. Queremos revertir eso”.

Diputada Carolina Marzán.

La parlamentaria detalló que está trabajando con la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos “para que podamos tener pronto un Registro Nacional de personas condenadas por maltrato animal, y en ese sentido, ella ratificó el compromiso del Gobierno de ponerlo en tabla ahora en marzo, en la Comisión de Constitución de la Cámara”.

“Es una esperanzadora noticia, ya que por desgracia, el maltrato animal sigue estando presente a lo largo de nuestro país, y quienes lo cometen salen impunes o con sanciones extremadamente bajas, con las que no se castiga en proporción al daño cometido”, añadió la diputada Carolina Marzán.

“Esto escapa de la tenencia responsable, son situaciones penales. Hemos visto casos desgarradores que quedarían impunes si no fuera por las redes sociales y las denuncias que nos hacen llegar personas u organizaciones. Estas situaciones siguen sucediendo, y cuando nos enteramos y no actuamos nos convertimos en cómplices de estas horrorosas vulneraciones. Debemos trabajar y ser imperativos con el alto al maltrato animal, por lo que urge legislar”, afirmó la diputada Carolina Marzán.

Por su parte, la subsecretaria Macarena Lobos destacó el compromiso del Ejecutivo “que adquiriéramos con la diputada Marzán y con los otros parlamentarios y parlamentarias preocupados de la agenda animalista, de poder patrocinar y presentar indicaciones al proyecto que crea el registro de inhabilitados para la tenencia por maltrato animal”.

“Para esto hemos trabajado arduamente en coordinación con el Ministerio de Justicia y de Hacienda, y eso ya nos permite ingresar indicaciones, que esperamos hacerlo prontamente, para que en el mes de marzo podamos tramitar con la celeridad que requiere este tema tan importante que es preocupación de todas y todos”, cerró la subsecretaria Lobos.