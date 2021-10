René Acuña Barrera: «No dejar que los demás decidan por nosotros, y generar los cambios desde dentro del sistema, es mi motivación para aportar a los cambios sociales»

«No dejar que los demás decidan por nosotros, y generar los cambios desde dentro del sistema, es mi motivación para aportar a los cambios sociales, más que como un político un gestor social», afirma René Acuña Barrera, candidato a diputado por el Distrito 11.

Nace un 20 de agosto de 1968, en el campamento el Tranque en Lo Barnechea, cuando este aún era un pueblo campesino, entre los cerros y el rio Mapocho, en Barnechea vive lo mejor de su niñez y una preadolescencia difícil, marcada por la pobreza y un entorno familiar complejo. “Barnechea era un lugar mágico para vivir” y siente que aún lo es, “cuando veo a su gente que sigue siendo la misma, humilde y trabajadora.” Luego en el año 1986 a sus 17 años emigró con su familia a Puente Alto, donde vive en la actualidad.

Soy hijo de la educación pública, la básica la cursé en la Escuela pública A N° 177 de lo Barnechea y la media en el liceo A N° 68 Rafael Sotomayor de Las Condes, ya casado, trabajando y después de muchos años, en el año 2018 logré obtener el título de Ingeniero en Ejecución en Administración Mención Finanzas, soy de esa generación que se postergó, ya sea por falta de recursos y por educar a sus hijos.

Gracias a su antiguo trabajo en una empresa de combustibles, conoce todo Chile de Arica a Punta Arenas, lo cual agradece por siempre, “pude así interactuar con muchas personas, diversas en lo cultural y especiales como seres humanos, mi vocación social y cargos con autoridad, me permitió abrir la oportunidad de dar trabajo a personas que no tenían oportunidad de desarrollo laboral y académico, siempre estimulé sus potencialidades y habilidades. En los últimos años, ha sido ayudando a la inserción laboral de inmigrantes haitianos y venezolanos, desde el mundo privado.

En el estallido social no desperté, me despabilé, porque siempre fui un crítico del sistema neoliberal y la esclavitud del crecimiento eterno y perverso, que nos tiene sumidos en deudas impagables. Desde esa fecha es integrante del movimiento Contodxs, fundado por James Hamilton, desde ahí ha trabajado, en distintas actividades del movimiento, las principales apoyar la candidatura de los nuestros candidatos a la convención constituyente y la candidatura independiente a alcalde de Daniel Diaz G. en Pirque, “en Pirque donde caminamos juntos en los distintos territorios conociendo a su gente en una experiencia única”. En la actualidad en el movimiento social, participa en la creación de una corporación sin fines de lucro, donde esperan educar a la población en materias: cívicas, políticas, ambientales y otras materias, con un profundo respeto a los Derechos Humanos.

En mi visión de vida está, el no aceptar que otros hagan las cosas y tomen decisiones por mí, y por eso creo que la actitud debe ser activa, participativa y con trabajo de terreno como gestor social, donde corresponda actuar, estoy dispuesto a llegar al lugar que por años se nos ha negado, entrar al parlamento de Chile y si no lo logro, apoyar a quienes, si tengan mayores habilidades que yo, desde el mundo independiente.

Para una persona de origen humilde como yo, el solo hecho de estar en la cédula de votación es un logro y un honor, trabajar por Chile, por sus trabajadores y por las necesidades invisibilizadas de los chilenos, no es una carga, es un privilegio.

¿Qué lo motiva a ser diputado?

En lo concreto, la falta de fiscalización, que hoy no existe, y sí en la actualidad se ve que los diputados y diputadas ejercen un rol más activo en la fiscalización, es porque la ciudadanía ha hecho una presión social fuerte. El tema es por qué antes no lo hicieron y esa falta de acción es una de las causas de la impunidad y la corrupción desatada que hoy tenemos. Mi experiencia está en el control de gestión y la fiscalización, si bien no es un tema popular ni de acción social, es clave en los procesos de gestión de las finanzas públicas, muchos candidatos se centran en los problemas sociales desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo, y eso nos ha llevado a los casos de corrupción que hoy tenemos. Detectar donde se filtran los dineros y por qué no llegan a su destino, que es en la entrega de beneficios sociales en todos los ámbitos de la gestión pública.

Por otro lado, destapar la corrupción y a los corruptos, promoviendo leyes que castiguen duramente la colusión y la especulación en el mundo privado y la evasión y la elusión de impuestos, en lo público que los que teniendo un cargo público se apropien a su beneficio o de tercero de dineros del estado, pague con cárcel y con su patrimonio todo lo robado a las arcas fiscales.

Hacer justicia a las causas olvidades e invisibilizadas, a la niñez, a la vejes, a los endeudados, a los sin casa, a los sin título, a las minorías étnicas, a las dueñas de casa, y tantos otros desplazados que, tendrán cabida en un proceso político que, se acerque de verdad a la gente, de ahí emanarán las leyes del Chile del futuro.

Por último, Foco Eco Centrista, las leyes deberán tener y contener en su origen un foco del cuidado y recuperación del ecosistema, sin el cuidado del medio ambiente no habrán políticas que aplicar, ni derechos humanos que defender, así de duro y simple.