Reportaje revela que diputados contratan hasta por $3 millones mensuales a sus cercanos para asesorías

Un reportaje emitido por Chilevisión reveló que varios diputados han contratado, con dinero estatal, a algunos de sus cercanos como asesores, algunos con sueldos que superan los $3 millones.

Según el reporte periodístico, emitido la noche del domingo, los diputados Aracely Leuquén, Jorge Durán Espinoza y Eduardo Durán Salinas -todos de Renovación Nacional- están dentro de los 15 miembros de la Cámara que más gastan en asesorías.

Sobre la diputada Leuquén, se informó que contrató el año pasado, al inicio de su periodo legislativo, a Sebastián Vera Velásquez como su jefe de gabinete con un sueldo de $3.073.950, informando que se trataba de un profesional con el título de cientista político. Sin embargo, de acuerdo a los datos recopilados por el noticiero, Vera Velásquez no tiene esa ni ninguna otra profesión acreditada.

“¿Por qué lo contrato?, porque es una persona de absoluta confianza política en su minuto, un amigo muy bueno por eso lo contraté (…) una persona de confianza política con el que trabajé políticamente mucho tiempo cuando era concejal igual”, indicó a CHV la diputada Leuquén, al ser consultada en la nota.

Asimismo, respecto a unas fotografías en las que aparece junto al mencionado asesor compartiendo sobre una cama, aseguró que “siempre tuvimos una vinculación mucho más afectiva de grandes amigos, de hecho, vivíamos juntos el primer año que tuvimos de gestión parlamentaria”.

Otro de los legisladores que aparece en el reportaje es Jorge Durán Espinoza, a quien se le cuestiona el contratar a dos prevencionistas de riesgo, recién egresadas, como asesoras.

Daniela Villalón es la actual jefa de gabinete del diputado Durán Espinoza y tiene un sueldo mensual, según datos del portal de Transparencia, de $3.384.450. En tanto su hermana, Carolina Villalón, apoya la labor legislativa del parlamentario rindiendo boletas hasta por $1.900.000.

“Carolina a mi me ayuda en forma parcial, no tiene horario. Justamente nos juntamos a coordinar a veces en horarios que no son de oficina, nos juntamos en los fin de semana, hacemos trabajo en terreno, me ayuda, me manda por WhatsApp, por correo, las pautas que vamos a discutir en las comisiones”, explicó el diputado Durán Espinoza cuando fue consultado por el hecho, añadiendo que “justamente acá lo que prima es la confianza, el know how“.

Carolina Villalón además trabaja con la pareja del diputado, Olga Catenacci Vega, quien es directora regional de Sercotec en la región Metropolitana. En esa institución la prevencionista desempeña el cargo de gestor de barrio.

En tanto, el diputado Eduardo Durán Salinas, hijo del ex obispo de la Iglesia Evángélica, Eduardo Durán Castro, también aparece mencionado en el trabajo periodístico de CHV. En concreto, este legislador pidió al Congreso pagar $7,7 millones a Lidia Garriga Caballero, madre de su secretaria, por una asesoría que justificó apuntando a los pergaminos que tenía la mujer en materia laboral.

Consultado sobre si Garriga Caballero tenía experiencia para ejercer esa labor, el parlamentario dijo “lo desconozco”, agregando que lo ayudó “hasta ese momento en las materias que yo requería haciendo asesorías”. Sobre quien le presentó a la mujer, respondió que “tiene que haber sido la secretaria, que es su hija pues”.

Al año, según da cuenta el mencionado medio, el Estado gasta cerca de $12 mil millones en los sueldos de los 155 diputados, a lo que se suman otros $20 mil millones en los gastos que éstos hacen en su personal de apoyo, gastos operacionales y asesorías externas.

