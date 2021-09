Repudio general por ataque a monumento en San Joaquín: «Podrán rayar y vandalizar, pero no podrán jamás borrar el legado de Salvador Allende»

El monumento del presidente Salvador Allende ubicado en la comuna de San Joaquín sufrió un atentado vandálico, que terminó con la figura casi totalmente cubierta de rojo.

El monumento fue cubierto en parte por pintura roja, mientras que en la base escribieron insultos como “asesino” y “ladrón”. Asimismo, el agua que rodea la escultura quedó teñida de rojo.

El hecho se registró alrededor las cuatro de la madrugada, cuando un grupo de tres personas acudieron con escaleras a la Avenida Las Industrias, para cometer actos vandálicos en contra del monumento del último discurso del presidente Salvador Allende que se encuentra en el lugar, explicó el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra.

El edil calificó estos hechos como “un vandalismo de odio que no tiene precedentes en el país, en el Chile que queremos construir».

Labra, informó que el Municipio tomará la responsabilidad de reparar los daños, que en rigor, se acotan a rayados de pintura.

“Vamos a restaurar el monumento, es probable que lo podamos cerrar para generar las condiciones para limpiarlo. Justo venía una restauración, así que vamos a aprovechar de hacer todo lo necesario para que el monumento esté disponible para la ciudadanía”, dijo citado por La Tercera.

El edil anunció acciones legales contra quienes resulten responsables de los hechos. “El día lunes estaré en la Fiscalía de la zona sur presentando la querella con nuestros abogados, para que los culpables no vuelvan a hacer estos actos”.

Lamentamos el repudiable atentado realizado al Monumento del Presidente Salvador Allende ubicado en nuestra comuna.



Informamos que durante esta mañana fuimos alertados por nuestros vecinos del lamentable atentado que sufrió el monumento del Presidente Salvador Allende,

Desde la municipalidad expresaron que “ante este ataque cobarde con pintura y mensajes de odio, señalamos como Municipio que repudiamos cualquier acto que signifique violencia y destrucción, por ello realizaremos todas las acciones legales pertinentes que nos permitan dar con los responsables de este cobarde hecho y reciban las sanciones necesarias”.

sabiendo que ningún acto vandálico afectará la figura del Presidente de la gente Salvador Allende.

Indicaron que “en protección de la memoria, haremos todo lo necesario para restaurar el monumento, sabiendo que ningún acto vandálico afectará la figura del Presidente de la gente Salvador Allende”.

Por el momento no hay personas detenidas, no obstante, The Clinic difundió un video registrado por cámaras de seguridad, en donde se ven a los presuntos autores del acto vandálico acercándose al monumento portando una escalera.

Video extraído de las cámaras de seguridad de San Joaquín revela el momento en que dos sujetos se acercan con escaleras al monumento de Salvador Allende @thecliniccl pic.twitter.com/YEW3WUQwNa — joaco (@joacoabud) September 17, 2021

El acto vandálico en contra del monumento generó críticas y rechazo desde distintos sectores políticos.

Desde el Partido Socialista anunciaron que estudiarán acciones legales para perseguir a los responsables del hecho.

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, indicó que como conglomerado condenan totalmente este acto, el cual según señaló, atenta también en contra de la democracia.

El senador señaló que “detrás de esta acción hay intolerantes que no entienden ni creen en la convivencia democrática. No sólo se ha vandalizado el monumento de un expresidente, sino que se ha atentado contra la democracia”.

Asimismo, Elizalde agregó que el fallecido exJefe de Estado «es una figura fundamental de nuestra historia, reconocida en Chile y todo el mundo por su inclaudicable compromiso con la democracia, lo que constituye un ejemplo, especialmente, para las nuevas generaciones”.

Por su parte, la diputada PS y nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, sostuvo en sus redes sociales que «Allende está en el corazón del pueblo y eso no lo pueden borrar quienes hacen estos actos desesperados».

Allende está en el corazón del pueblo y eso no lo pueden borrar quienes hacen estos actos desesperados https://t.co/xHFDNdrW4s — Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) September 17, 2021

«Quienes hacen este acto de odio no entienden el cariño que siente el pueblo de Chile por Salvador Allende, por sus ideales, por su mirada de futuro, por un sueño de una sociedad más justa e igualitaria», señaló la diputada del PS, citada por El Mostrador.

Allende vive en la memoria y en la dignidad el Pueblo Chile!! Repudiamos este acto de vandalismo en el monumento de Salvador Allende en #SanJoaquín @PCdeChile @AhumadaCTC @ADignidadCL @gabrielboric pic.twitter.com/hhL1igyZRq — PC Regional Capital #AprueboDignidad (@PCRegCapital) September 17, 2021

«Allende vive en la memoria y en la dignidad el Pueblo Chile!! Repudiamos este acto de vandalismo en el monumento de Salvador Allende en San Joaquín», indicaron desde la cuenta en Twitter del Partido Comunista Regional Capital.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric también manifestó su rechazo al ataque.

“Este tipo de actos son inaceptables en el país que queremos construir”, indicó el también parlamentario por Magallanes, a través de su cuenta en Twitter.

Este tipo de actos son inaceptables en el país que queremos construir. Podrán atacar el monumento de Allende, pero no podrán mancillar su legado ni tampoco la memoria histórica de nuestro país. https://t.co/0HEvHwrjB8 — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 17, 2021

“Podrán atacar el monumento de Allende, pero no podrán mancillar su legado ni tampoco la memoria histórica de nuestro país”, agregó.

Allende vive en la memoria no sólo de [email protected] [email protected], vive en el corazón de [email protected] [email protected] del Mundo que se rebelan contra lo que él mismo advirtió serían las grandes enemigas de los Pueblos: Las grandes corporaciones y eso el 20% de este país, la ultra derecha, no lo podrá borrar. — Florencia Lagos Diputada (@FLagos_Neumann) September 17, 2021

La periodista y candidata a diputada por el Distrito 8, Florencia Lagos, manifestó:»Allende vive en la memoria no sólo de [email protected] [email protected], vive en el corazón de [email protected] [email protected] del Mundo que se rebelan contra lo que él mismo advirtió serían las grandes enemigas de los Pueblos: Las grandes corporaciones y eso el 20% de este país, la ultra derecha, no lo podrá borrar».

Podrán rayar, podrán gritar y vandalizar pero no podrán jamás borrar el legado de Salvador Allende, ¡presente! pic.twitter.com/yNFtFuHoq0 — Fund. Salvador Allende (@FSAllende) September 17, 2021

Desde la Fundación Salvador Allende se pronunciaron contra el ataque al monumento y afirmaron: «Podrán rayar, podrán gritar y vandalizar pero no podrán jamás borrar el legado de Salvador Allende, ¡presente!».