Resumen: La décima semana de la Convención Constitucional

Por Javier Pineda Olcay

Esta semana estuvo marcada por dos temas. Revivieron las tensiones sobre la discusión del quórum de aprobación de las normas del reglamento de votación y nuevos antecedentes en el caso de Rojas Vade.

***

La discusión sobre el quórum de dos tercios fue protagonista esta semana. La planificación de esta semana contemplaba la presentación y deliberación sobre las propuestas de Reglamento de las Comisiones de Reglamento, Participación y Consulta Indígena, Ética, Derechos Humanos y Participación Popular. En ese mismo orden, durante los días jueves y viernes. Pero la calendarización oficial fue modificada por los siguientes hechos:

1. El Secretario de la Convención, John Smok, envió dos correos por la tarde del miércoles 8 de septiembre. En el primer correo, señalaba que respecto al Reglamento de Participación y Consulta Indígena se votarían 5 artículos por quórum de dos tercios (incluyendo obligatoriedad de estándares internacionales sobre Pueblos Indígenas y consulta vinculante). En el segundo correo señalaba que 10 artículos del Reglamento General se votarían con dicho quórum.

Sobre el Reglamento General, el Secretario consideró las siguientes normas para ser aprobadas por quórum de dos tercios: determinación de quórums (art. 18); quorum para adoptar acuerdos (art. 19); impedimentos por interés patrimonial (art. 21); atribución del Pleno de aprobar las normas constitucionales y las indicaciones o propuestas de corrección de las normas aprobadas (art. 34, inciso tercero, letras f) y g); regla de votación de propuestas de normas constitucionales (art. 87, inciso tercero, frase final); debate y votación en general de las iniciativas constitucionales (art. 89, inciso primero, parte final); votaciones de propuestas e indicaciones (art. 90); votación en el Pleno del texto de la propuesta en forma de articulado (art. 91, inciso segundo); votación de informe en el Pleno, debate de las propuestas de normas constitucionales, aprobación de las normas constitucionales, rechazo de una propuesta de norma constitucional (arts. 92 al 95); presentación de la propuesta de Constitución con informe de armonización (art. 100); modificación del Reglamento (art. 101).

Sobre el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, el Secretario consideraba como normas a ser sometidas a quórum de dos tercios las siguientes: carácter vinculante a las fuentes normativas (art. 4); establece disposiciones vinculantes para el contenido de la nueva Constitución (art. 10); obliga a la Convención a incorporar medidas y normas constitucionales que resguarden los derechos de los pueblos originarios (art. 11); establece el deber de la Comisión de preparar un documento base sobre los derechos de los pueblos indígenas que sistematice los estándares internacionales del Derecho Internacional, que deberá ser aprobado por mayoría de los presentes y votantes, que deberán ser reconocidos en el proyecto de nueva Constitución (art. 13, numeral 2); establece que la consulta constituye para la Convención Constitucional una obligación de resultados respecto del deber de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas (art. 15, inciso segundo, oración final).

2. El problema de lo anterior radicaba en dos puntos:

i. El Secretario no tiene esas atribuciones, toda vez que por la importancia de esta decisión debiese ser resuelta por el plenario. Ni siquiera por la Mesa Directiva Ampliada. En el plenario, Jaime Bassa correctamente señalaba que las normas pre-reglamentarias no establecían de quien era atribución, por lo tanto, toda decisión era “discrecional”. Si bien es cierto lo que señala, lo deseable políticamente – debido a la importancia del tema – es que fuera definida por el pleno de la Convención Constitucional, debido a que es el espacio más democrático de la misma.

ii. La interpretación del Secretario incluyó que se votara normas por dos tercios que no requieren – según nuestra interpretación de la norma constitucional – dicho quórum, pues no hacen referencias a reglamento de votación ni se trata de la aprobación de normas constitucionales.

3. Esto último fue alertado por los escaños reservados de Pueblos Indígenas, quienes tuvieron una reunión durante la tarde del día miércoles 8 de septiembre con John Smok. En esa reunión, el Secretario explicó que sobre el problema: (a) de sus competencias, recibió instrucción de Jaime Bassa y Rodrigo Álvarez, quienes a nombre de la mesa directiva le encargaron esa gestión; (b) sobre las normas que incluyó con quórum de dos tercios, alegó desconocimiento sobre derecho internacional de los pueblos indígenas y que su interpretación había sido estrictamente jurídica, aun cuando pudiese estar equivocada por desconocimiento sobre las mismas.

4. Lo que no está claro aún es la instrucción que emitieron Bassa y Álvarez. Una posibilidad es que Bassa y Álvarez le instruyeron a John Smok que él definiera las materias de dos tercios. Otra posibilidad es que Smok entendiera mal la instrucción y, en lugar de enviar su propuesta a la Mesa Directiva, la haya enviado directamente a todes les constituyentes. Otra alternativa es que solo hayan sido problemas de comunicación y de transmisión clara de las instrucciones. Esto no fue explicado al plenario, a pesar de expresas solicitudes.

5. No obstante lo anterior, el error político era evidente. Por eso generó el rechazo político por parte de Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, Chile Digno y escaños reservados de PPOO, lo cual se manifestó a la Mesa Directiva.

6. Ante ello, en la sesión de plenario del jueves por la mañana, la lamgen Presidenta Elisa Loncon presentó una propuesta que solucionaba el problema, sosteniendo que el pleno debía deliberar sobre esta materia. Se abrió el debate y debido a problemas en el uso y asignación de palabras, constituyentes de escaños reservados fueron al lugar donde estaba la mesa directiva al interior de hemiciclo, donde se produjo un cruce de palabras. Ello provocó que el debate se suspendiera para que la Mesa Directiva presentara una propuesta, la cual fue presentada en la sesión del jueves por la tarde. Propuesta AQUÍ.

7. La propuesta de la Mesa Directiva resolvió este problema, siendo aprobada por 136 votos. Esta estableció que el plenario del día martes 14 de septiembre definirá, por quórum de mayoría absoluta, qué normas deberán ser votadas con un quórum de dos tercios. Para ello, se abrió plazo hasta el viernes 10 de septiembre para que constituyentes (a lo menos 30) soliciten qué materias consideran que deben ser votadas por 2/3. La única propuesta fue presentada por Chile Vamos, quienes solicitaron que las siguientes normas deben ser aprobados por quórum de 2/3:

En virtud de la decisión detallada en el punto anterior, este jueves y viernes solo se produjo la presentación y deliberación de las propuestas reglamentarias, las cuales serán votadas la próxima semana.

Sobre el Reglamento General, hubo un acuerdo general en reivindicar el trabajo de la comisión, concitando un amplio apoyo y una voluntad de aprobar en general su contenido. Los puntos que marcaron la diferencia en los discursos fueron el quórum de dos tercios; las comisiones transversales en materias como feminismo, plurinacionalidad y derechos de la naturaleza y la contemplación del plebiscito dirimente en el flujo de tramitación de la norma. Informe AQUÍ.

Sobre el Reglamento de Ética, hubo un acuerdo en éste, el cual establece un estándar de probidad y de ética mayor al que tienen en el Congreso. Entre las materias controvertidas está la disposición que sanciona el negacionismo de las violaciones a DDHH durante la dictadura, la revuelta popular y a los pueblos indígenas; las sanciones que prohíben el derecho a voz de les constituyentes hasta por 15 días y la exclusividad en el desarrollo del cargo de convencional constituyente. Estas tres materias fueron cuestionadas en distintos niveles por la derecha y sectores “liberales”. Informe AQUÍ.

Sobre el Reglamento de Participación y Consulta Indígena, se realizó su presentación por la coordinación y posteriormente se deliberó sobre el mismo en el pleno. Amplio apoyo a la plurinacionalidad, participación de pueblos indígenas y reconocimiento a los crímenes históricos en contra de los pueblos indígenas, con la excepción de algunos constituyentes de la derecha, quienes profirieron expresiones racistas. Informe AQUÍ.

Sobre el Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, se presentó por su coordinación y posteriormente se deliberó por el pleno. Nuevamente un amplio apoyo al trabajo realizado por la comisión, con la excepción de algunos constituyentes de derecha. Emocionante discurso de Roberto Celedón, coordinador de la comisión, quien acompañado de constituyentes con carteles de personas detenidas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar, rememoró vivencias de ese entonces. Informe AQUÍ.

Finalmente, se realizó presentación de la Comisión de Participación Popular y Equidad Territorial y su posterior deliberación por el pleno. Amplio apoyo a las distintas instancias de participación, destacando entre ellas las iniciativas populares de norma constitucional y el plebiscito intermedio dirimente. Sobre este último mecanismo tuvo apoyo por constituyentes de Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, escaños reservados de pueblos originarios, Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes No Neutrales. Constituyentes de este último grupo (Patricia Politzer), del Colectivo del Apruebo y la derecha anunciaron votación en contra, por lo cual la votación para alcanzar el quórum de dos tercios será muy estrecha. Informe AQUÍ.

***

El “Caso Rojas Vade”, luego de conocer el reportaje de La Tercera, siguió marcando la agenda pública de la semana. El domingo pasado, tal como informamos en el resumen de la semana pasada, anunció su renuncia a la Vicepresidencia Adjunta.

El lunes 6 de septiembre, en reunión de la Mesa Directiva Ampliada, se comunicó la presentación de una denuncia ante Fiscalía, por la posible comisión del delito de perjurio regulado en el artículo 210 del Código Penal, en virtud de una declaración de intereses en la cual se señalaba una deuda de 27 millones de pesos con Banco Scotiabank, debido al tratamiento de la enfermedad de cáncer que Rojas Vade declaraba padecer.

Esta denuncia dio origen a rápidas acciones por parte de la Fiscalía, instruyéndose la toma de declaraciones a la lamgen Presidenta Elisa Loncon y al Vicepresidente Jaime Bassa. De forma absolutamente desproporcionada, que contrasta con el comportamiento ante casos similares en el Congreso, la Policía de Investigaciones ingresó a la sede de la Convención Constitucional para notificar de estas declaraciones.

En estos días, casi todas las fuerzas políticas y sociales emitieron sus declaraciones condenando los graves hechos que habría realizado Rojas Vade. En el caso de Pueblo Constituyente – ex Lista del Pueblo – se notificó que Rodrigo Rojas Vade ya no pertenecía más a dicho espacio. Además, mencionaron que el espacio en la vicepresidencia adjunta quedaría vacante hasta después de la aprobación del Reglamento General.

Una de las materias más discutidas ha sido la hipótesis de una renuncia a su escaño. Actualmente no se encuentra regulada la renuncia de un convencional constituyente, sin embargo, el Reglamento General tiene una propuesta de reemplazo regulada en el artículo 29.

Este artículo señala que, para el caso de Rodrigo Rojas, al competir como independiente en una lista de independientes “serán reemplazados por la persona del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la misma lista”. Bajo ese supuesto, su reemplazante sería Andrés Cuevas, quien fue el segundo hombre más votado en la Lista del Pueblo del Distrito 13. Algunas voces minoritarias señalan que, además de esta disposición reglamentaria, sería necesaria una reforma legal.

No obstante, Rojas Vade, en su declaración pública del jueves 9 de septiembre, no anuncia que renunciará. Solo señala que está a disposición de que se aplique el Reglamento Provisorio de Ética y anuncia su defensa en todas las instancias legales, pues si bien reconoce su error, asegura que no ha cometido ningún delito.

***

***

Calendarización para próximos días:

