Revelan que Ángel Valencia se comprometió a entregar a Hermosilla y Chadwick información sobre las investigaciones contra Piñera

Un grave antecedente sobre el caso Hermosilla implica directamente al fiscal nacional Ángel Valencia. Según revela un documento presentado por la defensa del abogado, Valencia se habría comprometido a entregar información relativa a las causas judiciales contra Sebastián Piñera tanto a él como a Andrés Chadwick.

La información fue dada a conocer por La Tercera, y se desprende de un recurso de protección presentado por Juan Pablo Hermosilla, abogado y hermano del penalista formalizado por soborno, lavado de activos y delitos tributarios.

En dicho documento, la defensa desmiente una declaración que entregó Valencia a inicios de octubre, en la cual reconoció que se había reunido con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick para «limar asperezas» tras su nombramiento como fiscal nacional.

Según relata Hermosilla, dicha reunión tuvo en realidad otro objetivo: allí Valencia se comprometió a entregarle tanto a él como a Andrés Chadwick información relativa a las investigaciones judiciales contra el expresidente Sebastián Piñera.

«La información dada por el señor Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas‘ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían«, sostuvo la defensa.

«La vedad es que esa reunión fue solicitada por el propio Fiscal Nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique, sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública», agregaron.