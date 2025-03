Revelan que fiscal a cargo del caso Jadue posee vínculo familiar con farmacia ligada a SQM

La fiscal Giovanna Herrera Andreucci lidera la investigación contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el caso de las Farmacias Populares. A finales de enero de este año, fue ella quien encabezó la reformalización del militante comunista, presentando cargos por fraude al fisco, además de posibles delitos de estafa y cohecho, entre otros.

Hasta este episodio, como dio a conocer el medio Interferencia, el perfil de Herrera no era ampliamente conocido. Sin embargo, informes periodísticos señalan que lleva más de tres años investigando a Jadue y acumula más de dos décadas de trayectoria en la Fiscalía Centro Norte, actualmente dirigida por el fiscal Xavier Armendáriz. Su especialización son los delitos económicos y, en el ámbito personal, está casada con Andrés Montes Cruz, hijo del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Este vínculo familiar podría derivar en cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, ya que su concuñado, Javier Vega Sepúlveda, es socio y representante legal de la Farmacia Fracción. Esta empresa, con presencia en Antonio Bellet (Providencia) y otras zonas de Chile, se caracteriza por su enfoque digital y su sistema de distribución de medicamente, mayormente en la Región Metropolitana, aunque también ofrece despacho a otras regiones. Según su sitio web, Fracción mantiene una alianza con SQM y se presenta como una alternativa innovadora en el mercado farmacéutico.

El lazo entre Herrera y Vega fue expuesto inicialmente en Twitter por el periodista Patricio Mery Bell.

Información adicional sobre Vega Sepúlveda, disponible en su perfil de Linkedln señala que es ingeniero en Administración de Empresas con experiencia en el sector farmacéutico. Además, es fundador y director ejecutivo de Fracción, emprendimiento que creó junto a José Manuel Molller, reconocido por su iniciativa Algramao.

En su descripción en Linkedln, destaca que Fracción busca mejorar el acceso a medicamentos en Chile mediante un modelo colaborativo, digital y de alto impacto, con la intención innovar en el mercado farmacéutico del país.

Curiosamente, esta premisa guarda similitudes con el modelo de farmacias populares impulsado por Daniel Jadue, una iniciativa que logró expandirse por distintas comunas de Chile, incluyendo sectores de alto ingresos como Providencia, donde operan boticas comunitarias con precios considerablemente más bajos que los de las grandes cadenas farmacéuticas.

A pesar de este vínculo, la relación entre Herrera y Vega no se encuentra dentro de las causales de inhabilitación establecida en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. No obstante, la coincidencia entre los propósitos de Fracción y las farmacias populares de Jadue no pasa desapercibida.

Frente a esto, el medio Interferencia consultó al Ministerio Público para verificar si la fiscal Herrera había transparentado este nexo ante sus superiores, ya que en sus declaraciones de intereses y patrimonio presentadas ante la Contraloría General de la República -la última en 2024- no se menciona dicha relación.

Desde la Fiscalía Regional Centro Norte aseguraron que «esta información es conocida y se considera que no existe ningún tipo de conflicto de interés. Además, hasta la fecha, ningún interviniente en la causa ha solicitado su inhabilitación ni ha presentado reclamos al respecto».

Interferencia también intentó obtener la versión de la fiscal Herrera a través del Ministerio Público para conocer su postura sobre un posible conflicto de interés, pero no recibieron respuesta. De igual manera, el medio antes mencionado buscó contactar a Javier Vega Sepúlveda, sin éxito hasta el cierra de esta edición.