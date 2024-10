Revelan que la Municipalidad de Puente Alto habría pedido a proveedores inflar precios para repartir dinero entre altos funcionarios

Un reportaje de Ciper publicado este martes reveló que un alto cargo de la Municipalidad de Puente Alto pidió un pago de cinco millones de pesos a un empresario de la comuna a cambio de mantener su contrato de proveedor del municipio. Según señala la nota, lo anterior sería una práctica habitual de la casa comunal que encabeza Germán Codina, la cual habría solicitado en otras ocasiones ampliar ítems o duplicar servicios a las empresas proveedoras para luego repartir dichos dineros entre los altos funcionarios.

El medio cita el caso del empresario Daniel Morales, quien maneja tres sociedades de arriendo de camiones y maquinaria. Entre 2018 y 2024, Morales recibió más de $33,5 mil millones por parte de la Municipalidad de Puente Alto a cambio de sus servicios. Sin embargo, este año sus contratos sufrieron importantes modificaciones, las cuales le fueron comunicadas en una reunión con el director del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Puente Alto (Dimao), Ermardo Hantelmann.

En un audio de WhatsApp al que tuvo acceso Ciper, Morales relata que Hantelmann le pidió dinero en dicha reunión:

«Me dice: “Mira, necesito transmitirte algo que me ha estado persiguiendo Christian Arzola todos estos días”. Y yo le dije ¿qué? Mira, lo que pasa es que me decía que necesitaba $5 millones, por aquí por allá. Y que vieras la forma de qué ítem poder ampliar«.

«Y yo ahí me reí, poh. Le dije, no lo tomí a mal, no quiero ser ni irónico ni nada por el estilo, pero te lo voy a plantear de la siguiente manera, Emardo: si tú me estás diciendo que voy a trabajar a costo y tú sabes que voy a trabajar a costo, porque ya sacaste tú tus propios costos, ¿cuál crees tú que sería mi motivación, entonces, para yo tener que hacer algún truco para pasarle a la gestión? ¿Cuál pues?, le dije yo. “No, ninguno”, me dijo. Ya po, o sea, está más que claro, creo que ni siquiera eso se debiera haber preguntado, pero bueno, ya que lo preguntaste, te lo respondo: o sea, obviamente no tengo ninguna motivación. Si esto es ganar ganar, cachai. Y aquí no hay un ganar ganar. Así que dile a Arzola que se vaya a la chucha», agregó Morales.

Transacciones sin respaldo

Según cuentan fuentes consultadas por el medio, la frase «ampliar ítem» haría referencia a inflar precios o duplicar servicios, esto con el fin de repartir dineros «hacia arriba». Esta sobreutilidad era de conocimiento de los empresarios que prestaban servicios a la municipalidad, como se evidencia en otro audio de Morales.

De hecho, el mismo Morales cuenta que personal de sus empresas se reunieron con funcionarios municipales para cuadrar transacciones anteriores que habrían quedado sin respaldo, esto para evitar abrir un flanco que perjudicara a Germán Codina.

“Fue súper sutil (Hantelmann) en plantearme que a él lo habían enviado a cuidar a Germán (Codina) por un lado y, por otro lado, a ordenar las cagás que había dejado Miguel Verdugo sin respaldo”, señala morales, refiriéndose al exdirector subrogante de Dimao.

“Él sabía que el contrato lleva una utilidad, sí, sabe. Y sabía que llevaba una sobre utilidad, que es lo que también tenía que irse para arriba. Básicamente, me dijo que él sabía cómo funcionaba el contrato, que no se sorprendía ni nada por el estilo, que perdiera cuidado, pero que sí o sí ahora teníamos que funcionar así porque la situación había cambiado, que están súper apremiados por el concejo, por el senador, por todo en realidad. Que hay muchos ojos puestos y que, como en general nunca había tenido un problema, él entiende que tampoco va a ser la ocasión porque estaba todo ordenado, digamos, cuando junté a mis equipos con los de ellos y ordenaron para atrás”, agrega Morales.