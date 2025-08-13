Revive la magia de la Viena imperial con el concierto «Strauss: El Rey del Vals en el Tiempo»

En homenaje al bicentenario del nacimiento de Johann Strauss II, la Orquesta Filodramática de Chile, bajo la dirección del maestro Alexander Shitikov, presentará un espectáculo inmersivo que revive el esplendor y la elegancia del siglo XIX.

Una experiencia sensorial y cultural

Sumérgete en la opulencia de los salones vieneses con vestuario de época, escenografía fastuosa y un cuerpo de baile que interpretará coreografías de la era del vals tradicional. Este espectáculo único combina música en vivo, ballet y teatro para recrear la Viena imperial, con valses, polkas y arias emblemáticas interpretadas por las destacadas mezzosoprano y sopranos chilenas:

Mariselle Martínez , mezzosoprano chilena con formación en la Escuela Moderna de Música, cuya carrera se ha desarrollado entre Estados Unidos, Europa y Chile, ha interpretado repertorio barroco y operístico con gran impacto en salas nacionales e internacionales.

, con formación en la Escuela Moderna de Música, cuya carrera se ha desarrollado entre Estados Unidos, Europa y Chile, ha interpretado repertorio barroco y operístico con gran impacto en salas nacionales e internacionales. Constanza Olguín , reconocida soprano chilena , cuyo perfil artístico se encuentra documentado en la prestigiosa plataforma Operabase.

, reconocida , cuyo perfil artístico se encuentra documentado en la prestigiosa plataforma Operabase. Marcela González Janvier, soprano chilena destacada por su versatilidad vocal y presencia escénica, con una trayectoria en ópera chilena reflejada en su ficha en Operabase .

Maestro en escena: Alexander Shitikov

El maestro Alexander Shitikov dirige la Orquesta Filodramática de Chile en esta presentación. Reconocido por su liderazgo musical en producciones como “La maledizione, el Rigoletto prohibido” , aporta su dirección musical en conciertos previos presentados por Merlín Comunicaciones, como “Gardel Sinfónico” .

Un homenaje global al “Rey del Vals”

Este concierto chileno se enmarca en las celebraciones globales del bicentenario de Johann Strauss II, considerado el “Rey del Vals”. En Viena, la ciudad natal, se desarrollan desde enero hasta diciembre de 2025 múltiples eventos culturales, exhibiciones y conciertos dedicados al compositor, bajo el lema “King of Waltz. Queen of Music” . Incluso, de forma simbólica, su célebre vals “El Danubio Azul” fue transmitido hacia el espacio desde España en mayo de 2025, en una emotiva acción que lo lleva más allá del cosmos .

Comentario del director artístico

“Este es un espectáculo imperdible para los amantes de la música clásica… combina perfectamente música en vivo, danza, vestuario y coreografías de época, para homenajear al gran Johann Strauss… El éxito de ventas demuestra el gran interés del público”, destaca Gian Paolo Martelli, director artístico de Merlín Comunicaciones.

Fechas y lugar: