Roberto Celedón anuncia candidatura a diputado encabezando la lista Unidad Por Chile

El abogado de derechos humanos buscará proyectar el legado de Mercedes Bulnes en el Congreso, encabezando la lista Unidad por Chile.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El abogado y defensor de derechos humanos Roberto Celedón anuncia oficialmente su candidatura a diputado independiente por el Frente Amplio, encabezando la lista Unidad por Chile con el compromiso de dar continuidad al legado de la diputada Mercedes Bulnes, referente en la defensa de los derechos sociales y la justicia en el Congreso.

Con una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos y la democracia, y tras haber obtenido la primera mayoría regional en su última elección, Celedón plantea que su candidatura no solo busca representar a las mayorías sociales en el Parlamento, sino también proyectar y profundizar el trabajo impulsado por Mercedes Bulnes, levantando con fuerza las banderas de dignidad, participación y equidad que ella dejó como huella en su labor legislativa.

“Nuestra candidatura surge de la convicción de que es posible construir un país más justo y democrático. Asumir este desafío significa también continuar el camino abierto por Mercedes Bulnes, con la certeza de que la política debe estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares”, señaló Celedón.

Roberto Celedón anuncia su candidatura a diputado como independiente del Frente Amplio, liderando la lista Unidad por Chile con el compromiso de dar continuidad al legado de Mercedes Bulnes.

La candidatura de Roberto Celedón, liderando la lista Unidad por Chile convoca a la ciudadanía, organizaciones sociales y territoriales a sumarse a este proyecto colectivo, que busca abrir paso a una política honesta, transformadora y profundamente comprometida con las grandes mayorías.

«Quiero agradecer la tremenda acogida que me han dado y quiero invitarlos a todos a participar. Es una tarea común, no de un candidato, es el pueblo el soberano. Por eso quiero invitar a todos, sin distinción, a unirse a esta campaña para que hagamos un Chile y una región del Maule más grande, más unida, con más trabajo, con más salud, con mejor educación», indicó el actual parlamentario del distrito 17 de la Región del Maule.

