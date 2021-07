Rodrigo Mundaca asumió como primer Gobernador Regional de Valparaíso: «Hoy tenemos una posibilidad histórica de colocar en nuestra centralidad la vida digna y humana»

*Foto: La Nación

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca Cabrera, asumió su cargo la mañana de este miércoles., tal como hicieron otros 15 gobernadores, en lo que significa un paso adelante hacia el proceso de descentralización en el país.

Tras ser juramentado, Mundaca se dirigió a la plaza Cívica, frente al edificio de la Intendencia Regional, para compartir con las organizaciones sociales y vecinos que llegaron al lugar a acompañarlo en la ceremonia de asunción.

Durante un emotivo discurso enfatizó en que su gestión será de la mano de la ciudadanía y agradeció a la ciudadanía que depositó su confianza en él y su equipo.

Palabras de Rodrigo Mundaca al asumir como primer Gobernador Regional de Valparaíso.

Vía @rmunda



Video completo: https://t.co/XS8szbkTS6 pic.twitter.com/AV0Z28mM6F — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 14, 2021

«Hoy es un momento histórico, porque acabamos de asumir como el primer Gobernador Regional electo democráticamente en la región de Valparaíso. No puedo partir mis palabras sin agradecer a tantos que depositaron su confianza en nosotros, después de una larga campaña asimétrica en términos materiales, de recursos, que se edificó con el pueblo pobre, sencillo y trabajador», pronunció ante los asistentes.

Recordó que obtuvo la victoria y llegó a la Gobernación Regional de Valparaíso impulsado por la lucha del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) , organismo por la defensa del agua que el ingeniero de profesión ha liderado por varios años.

«La victoria alcanzada el 15 y 16 de mayo es la victoria de los nunca, de los nadie, de los ninguno, de los ninguneados, de aquellos que valen menos que la bala que los mata. Es la victoria del movimiento social, ese que surge al interior de la provincia de Petorca, como Modatima, e instala una batalla esencial, como lo es la recuperación de los derechos humanos ambientales», afirmó.

«Necesitamos más competencias»

Mundaca sostuvo que los gobernadores regionales inician un camino que “no es fácil, porque todos y todas han sido testigos de cómo el Gobierno de Piñera ha saboteado el proceso constituyente y el proceso de descentralización, hasta hace poco días atrás reduciendo el presupuesto del gobernador regional para impedirle dirigir esta región”.

Por tal motivo, el ingeniero planteó que «necesitamos más competencias, para dirimir el derrotero de nuestro propio destino en nuestras comunidades. Hoy tenemos una posibilidad histórica, que es la de colocar en nuestra centralidad de la región la vida digna y humana, porque necesitamos hacerla una región de derechos, con derecho a vivienda digna, al agua, al empleo, que garantice la inclusión, que debe ser esencial. Una región con base económica justa y solidaria. Pero solas y solos no podemos».

Mundaca se comprometió a «hacer una Gobernación Regional que no estará encapsulada en este edificio. Estaremos en las comunidades, en los territorios, cumpliendo el mandato del pueblo, de 300 mil personas que confiaron en nosotros, y juntos construiremos una mejor región, para todas y todos».

Enfatizó en que “cuando no podamos, lo vamos a decir con toda la transparencia, porque no queremos cometer los mismos vicios de siempre, de prometer huevadas que después no se pueden cumplir“.

“Ganamos el 16 de mayo, pero quien gana no es una figura unipersonal ni mucho menos gana el colectivo, gana el movimiento social, ganan las y los que luchan”, enfatizó.

“No voy a permitir que se siga amenazando los defensores medioambientales”

En sus palabras, el gobernador se refirió a la crítica situación que viven los activistas sociales

«Con las prerrogativas que tengo, no voy a permitir que en esta región se siga amenazando de muerte a defensores de los derechos humanos ambientales. No lo voy a permitir, no permitiré que mujeres como Marcela Nieto, enfermera, que ha dedicado su vida a la lucha ambiental en Quintero sea amenazada de muerte. No voy a permitir que el Dr. Aníbal Vivaceta sea víctima de persecución. Deben saber que mujeres como Verónica Vilches, en Cabildo, le incendian su vehículo por la lucha que ha dado»,a seguró.

Destacó su compromiso con “los derechos humanos ambientales, la recuperación del agua, la recuperación de la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la defensa de la naturaleza y la posibilidad de superar esta condición que nos tiene viviendo con mascarillas”.

Al respecto, reafirmó que con su gestión buscará “restituir la importancia que tiene el cuidado de la biodiversidad, el cuidado de los ecosistemas, en terminar con la lógica empresarial depredadora de los monocultivos que al interior de Aconcagua, de la provincia de Petorca y de Quillota tiene a nuestros ríos transformados en páramos secos e inhóspitos”.

El equipo de Mundaca

Antes de ser juramentado, el gobernador Mundaca presentó a su equipo que lo acompañará en el cargo hasta 2025, el que estará conformado por la magíster en Educación, Macarena Pereira, como administradora regional. La profesional es militante de Modatima Marga Marga, porteña y activista por los Derechos Humanos.

Como jefe de gabinete estará a cargo el coordinador nacional de Modatima, el sociólogo Rodrigo Faúndez, magíster en gestión políticas públicas.

La economista Gloria Maira, integrante de la Mesa de Acción por el Aborto, será la encargada de la División de Desarrollo Social y Humano. En tanto, el ingeniero Leopoldo Santibáñez liderará la División de Presupuesto e inversión regional, reseñó Pura Noticia.

La geógrafa Débora Vega estará al mando de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Juan Araya, contador auditor, hará lo propio en la División de Administración y Finanzas; Carolina Lagos, ingeniera, asumirá la División de Infraestructura y Transporte; mientras que el agrónomo Iván Gallardo encabezará la División de Fomento e Industria.