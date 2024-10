Rodrigo Mundaca: «Las reformas estructurales que demandaba el pueblo de Chile siguen esperando»

En entrevista con El Ciudadano, el Gobernador Regional de Valparaíso y candidato a la reelección, Rodrigo Mundaca, se refirió al aniversario del estallido social y a la vigencia de las demandas ciudadanas que se expresaron durante dicho período. También se refiere a los desafíos en materia de seguridad pública e infraestructura que han debido afrontar durante su gestión.

Esta semana presentaste una querella contra el candidato Francesco Venenzian, quien te acusó de entregar 15 mil millones de pesos a la fundación ProCultura…

Es una querella que presentamos a título personal, que no involucra recursos del Gobierno Regional. Es la primera vez que me querello contra alguien, porque me parece que mentir de la manera que se miente no le hace bien a la política y porque me parece importante resguardar la honra de los y las trabajadoras del Gobierno Regional. Venezian dijo que le habíamos transferido $15 mil millones a ProCultura, eso equivale a una quinta o una sexta parte del presupuesto anual que administra el Gobierno Regional de Valparaíso. Declaraciones de ese tipo me parecen muy agravantes. Nosotros efectivamente tenemos un proyecto con ProCultura que aprobamos en marzo del 2023. Lo aprobó la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, porque tenía disponibilidad presupuestaria y era un proyecto de interés regional, cuyo objeto social la fundación lo cumplió. Era un proyecto de muralismo en La Calera, de 25 millones de pesos, un proyecto que se fiscalizó, se realizó y se ejecutó entre los meses de marzo y octubre. Estamos hablando del candidato de Kast, un candidato republicano, y recordemos que hoy día existe un solo diputado que está desaforado por el caso Convenios y es el diputado Ojeda, que es un diputado republicano.

En estos tres años y medio de gestión has tenido que relacionarte con más de 30 alcaldes de la región, ¿cómo ha sido trabajar con tantos municipios de distintos signos políticos?

Muchos pensaban que cuando llegáramos al Gobierno Regional íbamos a tener sesgos para trabajar con alcaldes que estaban en las antípodas ideológicas de nosotros, pero hoy día hemos trabajado con los 38 alcaldes de la región, sin distinción de ninguna naturaleza. Hemos tenido gobernalidad al interior del Consejo Regional: a diferencia de los alcaldes, que trabajan con 6 u 8 concejales, yo trabajo con 28 consejeros regionales, donde están representadas todas las tendencias políticas, desde Republicanos al Frente Amplio, y hemos tenido gobernabilidad en ese espacio. Durante este período hemos levantado más de 2.850 iniciativas, hemos generado más de 12 mil empleos, hemos puesto más de 12 mil luminarias, hemos construido más de 850 mil metros cuadrados y hemos trabajado con todos. Tengo buena relación con el alcalde Gustavo Alessandri de Zapallar, con Claudia Adasme de Papudo, con Manuel Rivera en Los Andes, con Marcos Morales en Puchuncaví.

A cinco años del estallido social, ¿están satisfechas las demandas que se levantaron durante dicho período?

Habitualmente la derecha nos trata con los epítetos conocidos, como el octubrismo y otras caricaturas que han inventado para minimizar las demandas sociales, pero las demandas que se encarnaron en el 18 de octubre siguen estando plenamente vigentes. Bernardo Larraín Matte, el expresidente de la Sofofa, en una entrevista con La Tercera, dice: «Yo no quiero volver al 18 de octubre de 2019, pero tampoco quiero volver al día anterior». Y nadie podría decir que Bernardo Larraín Matte es un octubrista. Las reformas estructurales que demandaba el pueblo de Chile siguen esperando. Tuvimos dos procesos constituyentes fallidos, donde el pueblo no se puso de acuerdo sobre la dirección que tenía que tomar el país. Eso sigue siendo un anhelo.

¿Cuál es tu compromiso para intentar dar solución a estas demandas a nivel regional?

Nosotros cambiamos la imagen objetivo del Gobierno Regional después de una batalla bien intensa e ideológica al interior del Consejo y logramos tener una imagen objetivo que titula a la región de Valparaíso como una región de derechos. Esto se ve en que hemos recuperado espacios públicos; este año en la campaña de invierno destinamos más de $2.600 millones para equipar las unidades pediátrica y adulta del Hospital Carlos Van Buren y no se nos murió ningún niño; hemos entregado 23 ambulancias a los servicios de salud de Viña, Quillota y Petorca, 13 al servicio de salud Valparaíso y San Antonio, 6 al servicio de salud Aconcagua; somos el Gobierno Regional que más dinero ha destinado en materia deportiva, hemos puesto 3.300 cámaras de seguridad en la región.

¿Qué hay de la seguridad?

Cuando se habla de seguridad se habla con muchísima liviandad. Yo hablo de la protección integral de las y los ciudadanos que viven en la región de Valparaíso. En materia de infraestructura policial, hoy día estamos construyendo tenencias de Carabineros en Cabildo, en La Ligua, en Panquehue, construimos una subcomisaría en Belloto Sur que aloja a 84 funcionarios, construimos el cuartel de la PDI de Los Andes, un cartel de última generación. En materia de equipamiento: 86 vehículos de Carabineros, 42 vehículos de la PDI, 20 vehículos a la policía marítima para el combate en el narcotráfico en altamar. Tenemos hoy día el único equipamiento que existe a nivel nacional para desactivar y explosionar bombas a distancia. También hemos recuperado espacios públicos, hemos construido 14 kilómetros de pavimentación en la avenida Gran Bretaña en Valparaíso, estamos pavimentando la Avenida Valparaíso en Viña del Mar, estamos construyendo la Plaza de los Inmigrantes en Valparaíso. Por tanto, cuando hablo de la protección integral de las y los ciudadanos que viven en la región de Valparaíso hablo de fuerza, pero también hablo de espacios públicos y de utilización de inteligencia artificial.

