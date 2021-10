Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso, solidariza con pescadores artesanales de la Caleta Sudamericana

El miércoles 20 de octubre los pescadores artesanales denunciaron haber sido violentamente reprimidos por integrantes de la Armada de Chile mientras realizaban una movilización exigiendo que se cumplan sus demandas y derechos. Según manifestaron los propios pescadores tres de sus compañeros sufrieron heridas por perdigones lo que constituye un hecho de extrema gravedad, “a nosotros nos dispararon perdigones los marinos desde los botes zodiac y hay dos compañeros heridos en la cara y otro en la espalda”, expresaron.

Los pescadores de la Caleta Sudamericana, ubicada en las cercanías del Muelle Prat, fueron desplazados de dicho sector el año 2013, reubicándolos en la caleta El Manzano de la localidad de Quinteros, debido a trabajos en el lugar para el Terminal 2 de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV). Según relatan los pescadores esta situación era transitoria y duraría ocho años, plazo que se cumplió el mes de agosto del 2021, lo que ha significado que desde esa fecha no puedan seguir trabajando. Su demanda actual es lograr que se les asigne una nueva caleta, pero ubicada acá en Valparaíso, para poder desarrollar sus labores de pesca.

Cansados de a seguir escuchando solo promesas y sin obtener una solución definitiva a sus demandas decidieron desplazarse desde Quinteros hasta Valparaíso para exigir una solución definitiva. Han pasado más de dos meses y no hay nada concreto, dicen, por eso optaron por demostrar su malestar movilizándose y protestando. En este contexto, durante las movilizaciones que desarrollaron hoy, se produjo la brutal represión denunciada por ellos.

Hasta el Muelle Prat, lugar donde los pescadores se encuentran reunidos y mantienen una Olla Común, llegó el Gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca para entregarles su apoyo y solidarizar con ellos. Uno de los dirigentes de los pescadores, José Urrutia, presidente del sindicato de la ex caleta Sudamericana, expresó al Gobernador que “Hasta ahora no hemos conseguido nada. Llevamos 76 días sin trabajar, el 2 de agosto nosotros teníamos que haber salido de la caleta El Manzano, se cumplió el plazo de 8 años, la Subsecretaría de Pesca, el gobierno, le soluciona el problema a caleta El Manzano y no a nosotros. Resulta que toda la gente es de Valparaíso y uno se gasta casi dos horas en micro en llegar hasta allá y dos horas más para volver a Valparaíso. Además, ir por cuatro años más a Quinteros no soluciona nada. Por eso estamos pidiendo una caleta en Valparaíso y una subvención nosotros, no por pedirla, es porque la necesitamos y se va a gastar. Esperamos que usted nos ayude y sea garante lo que esté para nosotros…”

Por su parte la autoridad regional durante sus intervenciones manifestó:“A los pescadores no se les puede defraudar. Se intentó levantar una Mesa de Trabajo con el delegado Martínez y transcurridos 76 días todo sigue igual. No ha habido ninguna compensación por el daño patrimonial que han recibido, no ha habido ninguna compensación por los días que dejaron de pescar, no ha habido ninguna Mesa que concrete una promesa incumplida durante el primer gobierno de Piñera. Estamos en el segundo gobierno de Piñera y esta crisis se venía venir precisamente porque las promesas no se cumplen. Yo me he puesto a disposición de los pescadores. Estoy aquí como una autoridad democrática y entiendo que nosotros tenemos que estar donde los trabajadores hoy día nos necesitan.

Necesitan un lugar para seguir trabajando. La pesca artesanal constituye parte del identitario territorial y cultural de nuestra región y los pescadores no pueden seguir siendo maltratados.

Aprovecho también de pedirle a la autoridad policial, de pedirle al primer mando de la Zona Naval con asiento en Valparaíso, de que no se les reprima (…) No se les puede disparar, hay dos pescadores con balines en sus caras y hay un tercer pescador que tiene un balín en su espalda. Alguien les disparó. Entonces lo que le estoy pidiendo a las autoridades es que no se les reprima a los trabajadores que hoy día con muchísima dignidad están aquí exigiendo un trato justo no solamente para ellos, sino también para sus familias, para sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, que merecen también un trato digno.

Me pongo a disposición, están los dirigentes acá y hemos planteado la disponibilidad en el Gobierno Regional para armar una Mesa de Trabajo de inmediato, para que nos entreguen las demandas en forma inmediata, ojalá mañana a primera hora, de manera tal de poder ayudar a que esas demandas se transformen en realidad y que los pescadores de la Caleta Sudamericana no tengan que seguir migrando por el territorio, porque ellos se merecen un trato digno.

(…) Yo fui elegido democráticamente por el pueblo, soy del pueblo y por eso estoy acá sin policía ni guardaespaldas.

El delegado Jorge Martínez la facultad que tiene es la seguridad pública, pero Martínez no prioriza recursos, no vota en el CORE, no tiene iniciativa política, no tiene iniciativa presupuestaria. Esas iniciativas están radicadas acá, en nosotros, que somos las autoridades democráticas y yo me pongo a disposición de ustedes (…)

Me parece que es muy importante también hoy día defender el derecho a la protesta, porque el derecho a la protesta es legítimo cuando nuestros derechos están conculcados. A mí no me interesa lo que va a decir Martínez en relación a la apología de la violencia, diciendo que los pescadores son violentos. Los pescadores no son violentos, el modelo es violento, lo que les permitió apropiarse de los recursos vectónicos, esa wea es violenta y es violento también la forma en que a ustedes los tratan.

Los pescadores lo que están haciendo es reivindicando su derecho a pescar, su derecho a alimentar a sus familias. Por lo tanto, mi gobierno regional, mis compañeras y compañeros que aquí me acompañan, estamos a disposición de ustedes, en disposición de apoyarlos y ayudarlos y estoy aquí, no estoy en el edificio, estoy con ustedes, porque yo también como soy parte de pueblo. Lo que voy a exigir es que haya una caleta para los pescadores de la ex caleta Sudamericana, eso es lo que vamos a hacer, pero también entiendo que existe la posibilidad de que haya compensaciones por este tiempo que no han podido pescar y eso lo apoyaremos con fuerza también…”.

Algunos pescadores insistieron en sus denuncias acerca de la represión sufrida a manos de integrantes de la Armada, indicándole al Gobernador Mundaca la presencia en las cercanías de un oficial de la marina, un capitán que tendría facultades para poder frenar dichas acciones según ellos mismos expresaron. Rodrigo Mundaca atendiendo lo solicitado por los pescadores se acercó al oficial para expresarle que:

“(…) Hay tres pescadores que están baleados, hay dos pescadores con dos impactos de balín en la cara y hay un pescador con impacto de balín en la espalda. Los pescadores hacen una denuncia muy grave, que unos botes zodiac de la Armada los habrían acorralado y disparado. Los vamos a ir a ver ahora, los voy a ir a ver al IST y mañana me voy a reunir con los pescadores a las 8 de la mañana, voy a recibir el Pliego de Peticiones y también vamos a convocar a los Equipos Jurídicos para ver la efectividad de la denuncia que están haciendo. Yo lo que le pido, capitán, los trabajadores hoy día, usted lo comprende, están luchando por una demanda que es legítima. Aquí hay una promesa incumplida desde el año 2013 y necesitan un sitio de abrigo donde puedan pescar y donde puedan llevar sustento a sus hogares. Entonces yo lo que le pido es que no haya ningún tipo de represión, hoy día en este minuto. Voy a hablar también con los efectivos policiales para que se retiren y los trabajadores van a mantener las ollas comunes acá y van a bajar las movilizaciones…”

Luego que el Gobernador se retiró del lugar los pescadores se acercaron a la Olla Común para servirse un plato de comida, mientras frente a la estación puerto un gran contingente de fuerzas especiales y vehículos represivos continuaban apostados allí.

Guillermo Correa Camiroaga, Valparaíso 20 octubre 2021.