Sacaron una pistola: Carabineros de civil se saltan la fila en local de comida rápida en Viña del Mar y causan violenta pelea

Este lunes 9/2, medios locales de Valparaíso informaron de una compleja situación protagonizada hace unos días por tres carabineros en una sucursal de la cadena McDonald’s, ubicada en la concurrida y turística avenida San Martín de Viña del Mar.

Según se informó, los policías, que andaban como civiles, se habrían saltado la fila y adelantado a varios vehículos que esperaban su atención en el «Auto Mac», generando una discusión que terminó en una violenta pelea.

De acuerdo a testigos, en medio de la trifulca, uno de los sujetos extrajo un arma de fuego desde la guantera de su vehículo, causando pánico entre los presentes. Asimismo, varias personas que estaban en el lugar aseguraron que los carabineros se encontraban en evidente estado de ebriedad.

Desde el portal Alerta Noticias informaron que fue la propia sucursal de McDonald’s la que dio aviso a Carabineros de Viña del Mar para que adoptara el procedimiento correspondiente, lo cual habría sido corroborado al citado medio por la autoridad policial, señalando que los tres funcionarios «fueron desvinculados de manera inmediata por la Prefectura de Valparaíso».

Asimismo, se indicó que los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público, y paralelamente, se instruyó «un sumario interno para esclarecer responsabilidades y eventuales faltas a la normativa institucional».

Seguiremos informando.

Foto Portada: Referencial (archivo).-