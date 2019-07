Salud: Gobierno acepta renuncia de subsecretario Luis Castillo tras polémicos dichos sobre consultorios

El gobierno de Piñera confirmó la renuncia del subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, tras su polémica frase en la que aludió a que las personas van temprano a los consultorios para hacer vida social.

Recordemos que en las últimas horas, Castillo recibió duras por sus declaraciones realizadas durante una entrevista con Radio Santa María en Coyhaique, donde manifestó que las largas esperas en los consultorios tienen que terminar con la aplicación de tecnologías y con un cambio cultural, pues a su juicio, «los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, algunos de ellos, porque no solamente van a ver al médico sino que es un elemento social, de reunión social».

Posteriormente, Castillo ofreció disculpas y salió a explicar sus dichos: «A través de mi comentario no expresé lo que realmente quise decir», indicó, agregando que «no tuvo la intención de minimizar un problema existente e histórico que aqueja a la salud chilena». Pero, a pesar de esta explicación, igual, finalmente, fue destituido.

No olvidemos también que el ahora ex subsecretario ya había sido fuertemente criticado por la Democracia Cristiana y otros sectores de la oposición, que exigían su renuncia debido a su rol en el caso Frei Montalva, donde el fallo del juez Alejandro Madrid que confirmó el crimen del ex presidente, cuestionó a Castillo, que en ese entonces era director médico de la Red Salud UC, por ocultar que en el recinto existían muestras clínicas del ex Mandatario.