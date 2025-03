Salud y educación no son sus objetivos: Pablo Herrera propone minar la frontera en caso de ser electo diputado

El cantante y ahora opinólogo, Pablo Herrera, participó el pasado viernes en el programa Sin Filtros, donde entregó su controvertida visión sobre la actualidad nacional y de los posibles puntos en que se centraría si llegará al Congreso; la salud ni la educación están en sus objetivos.

Durante la entrevista, se le planteó un escenario hipotético en el que llegara al Congreso. Ante esto, Herrera afirmó que centraría sus esfuerzos en la crisis migratoria que enfrenta el país. Entre sus declaraciones más polémicas, sugirió incluso la instalación de minas en el desierto como medida para frenar el flujo de migrantes.

Al ser consultado sobre las tres principales medidas que impulsaría en caso de ser electo diputado, Herrera respondió:

«De verdad que me tendría que sentar una tarde para verlas. Voy a ir por las que son más fáciles de resolver, porque no me voy a meter en el área de salud, porque esa weá está cagada, yo no sé cómo se va a arreglar eso, no tengo idea. Y para la educación menos, está hecha mierda, los colegios emblemáticos cagaron. La gente más humilde que tenía posibilidad de ser presidente, como lo hizo (Ricardo) Lagos, ya no existe más. Es por esto que iría por la seguridad, por la frontera, mejor dicho«.

Cuando se le preguntó directamente qué haría en la frontera, Herrera declaró:

«Yo me pasaría por la raja un par de tratados que firmó Chile. Yo volvería a minar el desierto«.

Esto pese a que Chile firmó el Tratado de Ottawa en 1997 y lo ratificó en 2001, comprometiéndose a desminar el territorio de minas antipersonales. En 2020, se anunció que había terminado la campaña de desminado.

Cabe recordar que Pablo Herrera ha ganado notoriedad en el último tiempo por sus polémicas opiniones en Sin Filtros, donde ha sido especialmente crítico con la inmigración y la delincuencia. Su participación en el programa lo ha llevado incluso a considerar una candidatura por el distrito 7, argumentando que siente una conexión especial con la región de Valparaíso.