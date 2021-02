San Borja no podrá atender pacientes por al menos 3 meses y desde el Colmed advierten que “la falta de inversión en la mantención de los hospitales es lo que falla”

La directora del Servicio de Salud Metropolitano Central, Patricia Méndez, informó el lunes que el siniestrado Hospital San Borja Arriarán no podrá ser utilizado por un plazo mínimo de tres meses.

Méndez afirmó que “no puede ser usado para atender pacientes, puesto que no tenemos equipos de apoyo, no tenemos gran parte del equipamiento, que es fundamental”, según consigna Radio Cooperativa.

En la misma línea, explicó que “la comisión dijo que entre tres y seis meses, pero eso es un informe preliminar. No quiero dar una cifra exacta, pero eso es el apronte”.

Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, cifró entre 30 y 50 mil millones de pesos el monto de las pérdidas por el incendio que afectó al centro asistencial el sábado pasado.

Falta de inversión en la mantención de los hospitales

El doctor Iván Mendoza, vicepresidente del Regional Santiago del Colegio Médico, reconoció la labor de todos los funcionarios y los protocolos de evacuación ocupados, sin embargo, confesó que hay una gran carencia de recursos e infraestructura en la red de salud. Hecho que explicaría el porqué el hospital de estas características es capaz de quemarse a tal envergadura.

“Sí puedo señalar que todo hospital acreditado debe contar con protocolos de evacuación, y en ese sentido los funcionaros clínicos y no clínicos estuvieron a la altura incluso, devolviéndose de sus casas en días libres que tenían. Sin embargo, la red de asistencia en general tiene una brecha de infraestructura y manutención innegable es cosa de ver cuántos hospitales se llovieron este fin de semana, y eso no se ha mencionado; pero nosotros sabemos que hay varios que se llovieron algunos antiguos y otros no tan antiguos”, indicño en declaraciones a Radio y Diario U de Chile.

A juicio de Mendoza no hay un seguimiento de parte del Estado con los establecimientos de salud, pues una vez que son entregados, no vuelven a ser revisados ni mantenidos hasta que ocurren situaciones catastróficas como fue en el caso del incendio registrado en “San Borja”

“Desde la perspectiva nuestra, creemos que la falta de inversión en la mantención de los hospitales es lo que falla, porque una vez que los hospitales nuevos son entregados nos falta mantener su infraestructura, y no esperar que fallen para para poder arreglarlos, sin ir más lejos el hospital San Borja, es un hospital que se encuentra en estas dependencias desde 1976, y ya estaba quedando chico. Lamentamos que las autoridades aún no se den cuenta que para la población en general, el sector salud es una de las demandas más requeridas“, planteó.

El vicepresidente regional del gremio médico señaló que lo ocurrido en el Hospital San Borja Arriarán, no es el primer hecho catastrófico que ocurre en un centro de salud, y que evela la falta de mantención de estos edificios. Recordó que en el año 2018 en el sector de la ex maternidad del Hospital Barros Luco, ubicado en calle Gambetta con Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, también se produjo un feroz incendio.

“A mi me tocó participar en ese evento del Barros Luco como interno, y debo decir que yo participé en la evacuación de los pacientes que estaban en la UTI y en la UCI, sin una directriz bien específica. Una vez ocurrido este suceso, posteriormente entraron los procesos de calidad y la acreditación de los hospitales. Yo creo que sí se han aprendido las lecciones, que sí se ha avanzado en relación a los protocolos que hay que ocupar para la evacuación de los pacientes, en ese sentido algo rescatable de esta lamentable noticia es la función que cumplieron los funcionarios de salud“, subrayó Iván Mendoza.