Santiago: Cadena McDonald’s cerró local de República tras protesta y destrozos por muerte de trabajadora

Compañeros de trabajo de Hilda Leiva (21 años) denunciaron que el local siguió funcionando a pesar de que ellos informaron que estaba desaparecida y que querían ir a buscarla, encontrándose con la negativa de la administración que los obligó a seguir trabajando. Fiscalía Centro Norte ya abrió una investigación para determinar las causas de su muerte.

Autor: El Ciudadano
En forma indefinida permanecerá cerrada la sucursal de la cadena de comida rápida McDonald’s ubicada en el sector de República (Santiago), luego de que manifestantes causaran destrozos en el recinto en protesta por la muerte de la trabajadora Hilda Leiva.

Recordemos que la joven de 21 años desapareció el 22 de octubre mientras trabajaba en esta sucursal, siendo encontrado su cuerpo al otro día en una propiedad aledaña. Desde un primer momento, los compañeros y familiares de la trabajadora advirtieron negligencias por parte de la empresa, denunciando falta de apoyo en la búsqueda y presuntas irregularidades en el manejo de las cámaras de seguridad internas.

En específico, los compañeros de trabajo de la joven acusaron que el local siguió funcionando a pesar de que ellos informaron que Hilda estaba desaparecida y que querían ir a buscarla, encontrándose con la negativa de la administración que los obligó a seguir trabajando.

En este contexto, el día martes 28 de octubre se realizó una manifestación en el frontis de la sucursal, la que terminó con incidentes y destrozos en el interior y el frontis del recinto, tras lo cual la cadena anunció su cierre indefinido.

Fiscalía ya investiga

La Fiscalía Centro Norte ya abrió una investigación para determinar las causas de la muerte de Hilda Leiva. En ese sentido, según información consignada por el Ministerio Público, las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano habrían registrado la caída de la joven, lo que constituye una de las principales líneas de investigación en esta primera etapa.

En ese sentido, según informó el periodista Matías Burboa, los compañeros de Hilda Leiva denunciaron que antes del cierre de la sucursal, la empresa los presionó para volver a trabajar. Mira el video a continuación (red social X):

