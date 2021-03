Santiago: Candidatos a alcaldes piden a Fiscal Abbott que se investiguen eventuales vínculos de candidaturas con narcotraficantes

Durante esta semana se dieron a conocer algunos hechos en los que situaciones de campañas políticas tendrían vínculos con grupos delictuales o con narcotraficantes. Por lo anterior, un grupo de alcaldes y concejales se organizaron y pidieron al Fiscal Nacional, Jorge Abott, una serie de medidas que contribuyan a eliminar estos hechos, justo cuando estamos a pocas semanas de las elecciones.

Donde se han vivido circunstancias más graves es en San Ramón. El concejal y candidato a alcalde por la comuna, Gustavo Toro, denunció ante las autoridades encerronas, persecuciones y otros sucesos violentos, como disparos al aire. Recordemos que en 2017, una investigación periodística del programa Informe Especial estableció vínculos de funcionarios de confianza del actual alcalde, Miguel Ángel Aguilera, con grupos asociados al narcotráfico.

“En actividades de campaña mi camioneta sufrió daños en una feria, he sido amenazado directamente y mi familia también, y en consejos municipales hay funcionarios que son ingresados por Aguilera sólo para amedrentarme. Lo que relato no es parte de un capítulo de una serie de Netflix de narcos; y no son hechos aislados”, afirma Toro.

Así, este martes, el 15º Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella contra el alcalde Aguilera, y otros cuatro funcionarios del municipio, por fraude al Fisco y amenazas, presentada por Gustavo Toro.

Las comunas vecinas no han quedado ajenas a esta realidad. Los alcaldes Felipe Delpin, de La Granja y Claudia Pizarro, de La Pintana también respaldaron a Toro frente a la expansión de los vínculos de la droga con la política.

Sobre el punto, Delpin dijo que “enviaremos una carta al fiscal Abott para que se revise la Ley Nº 20.000 (Ley de Drogas) en torno a aumentar penas para la asociación ilícita y que cortemos de raíz estas organizaciones criminales narco, además de pedirle una Comisión Investigadora Especial para revisar vínculos de grupos delictuales con ciertas candidaturas”.

Además, los aludidos están preocupados de que funcionarios que han denunciado irregularidades en algunos municipios también recibieron amenazas.

Cabe mencionar que la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, es otra de las personas que se ha visto afectada por la expansión de estos grupos en la Zona Sur de la capital, e incluso tuvo que cambiarse de casa y recibió ataques directos de sus adversarios.