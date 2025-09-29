Santiago: Coalición Chao Carbón invita al estreno del documental “Transición Injusta”

La Coalición Chao Carbón invita a la comunidad al estreno del documental “Transición Injusta”, en el cual, guiada por un avatar de inteligencia artificial, la energía cobra voz propia para narrar la desigual transición energética en Chile, contrastando las realidades de Huasco y Tocopilla.

La cita es el jueves 2 de octubre, a las 18:30 horas, en la Sala CEINA del Centro Arte Alameda.

Además del estreno, se presentará el cortometraje mexicano “Algo huele mal”, que expone las tensiones ambientales y sociales en el Golfo de California y la urgencia de una transición energética justa en México.

Finalmente, tras la proyección se realizará un conversatorio con expertos, representantes de las comunidades de Huasco y Tocopilla e invitados especiales de México.

La entrada es gratuita previa inscripción en este Formulario (click aquí)

Coordenadas

Jueves 2 de octubre – 18:30 hrs.

Centro Arte Alameda – Sala CEINA (Arturo Prat 33, Metro U. de Chile)

Sigue leyendo:

El Ciudadano