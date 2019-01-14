Santiago: Condena «con beneficios» para suboficiales de Ejército que dispararon a persona en el Metro Chile España en octubre de 2019

Militares cumplirán su pena -de 60 días de presidio- en libertad, al otorgárseles el beneficio de la "remisión condicional". Según el fallo, producto de los disparos que recibió, la víctima resultó con heridas en la zona del tórax que le generaron hemoneumotórax derecho, laceración pulmonar y compromiso hemodinámico, debiendo ser trasladada al Hospital del Salvador donde fue sometida a una intervención quirúrgica de pleurostomía, permaneciendo hospitalizada hasta el 28 de octubre de 2019.

A solo 60 días de presidio, y con el beneficio de la «remisión condicional» por el término de un año, fueron condenados los suboficiales del Ejército Pedro Pablo Cancino Cancino y Diego Ignacio Marín Sanhueza, en calidad de autores del delito consumado de apremios ilegítimos, perpetrado en octubre de 2019, en la comuna de Ñuñoa.

Recordemos que la remisión condicional significa que el condenado queda en libertad y «bajo observación» de Gendarmería, debiendo cumplir ciertas obligaciones como someterse a controles periódicos ante la autoridad, entre otras.

Los hechos

Según consignó el boletín del Poder Judicial, el tribunal dio por acreditado, «más allá de toda duda razonable, que alrededor de las 19:40 horas del 22 de octubre de 2019 (…) encontrándose vigente un estado de excepción constitucional de emergencia, en las inmediaciones de la estación de Metro Chile-España, comuna de Ñuñoa, donde se desarrollaban manifestaciones sociales, Pedro Felipe Ávalos Marinkovic escuchó disparos de fogueo provenientes del subterráneo de dicha estación, razón por la que descendió las escaleras de acceso de manera solitaria, desarmado y sin mediar provocación, con la finalidad de indagar la justificación de dichos disparos».

«En el interior de la estación», agrega la resolución, «específicamente en la explanada del primer nivel subterráneo, se encontraba desplegada una patrulla del Ejército de Chile en ejercicio de funciones de resguardo de infraestructura crítica, integrada entre otros por los cabos Pedro Pablo Cancino Cancino y Diego Ignacio Marín Sanhueza, quienes portaban escopetas antidisturbios calibre 12». 

«Al advertir el descenso de la víctima por las escaleras, y sin efectuarle advertencia previa, Pedro Pablo Cancino Cancino le efectuó un disparo desde una distancia aproximada de 8,4 metros, impactándole con perdigones en la zona del tórax anterior. A consecuencia del impacto, la víctima giró su cuerpo para regresar hacia la superficie, momento en que Diego Ignacio Marín Sanhueza, igualmente sin advertencia previa, le efectuó un segundo tiro desde una distancia aproximada de 9,5 metros, impactándole con perdigones en la zona del tórax lateral y posterior», señala el fallo.

Producto de ambos disparos, se detalló que la víctima resultó con heridas en la zona del tórax «que le generaron hemoneumotórax derecho, laceración pulmonar y compromiso hemodinámico, debiendo ser trasladada al Hospital del Salvador donde fue sometida a intervención quirúrgica de pleurostomía, permaneciendo hospitalizada hasta el 28 de octubre de 2019», se lee en el documento judicial.

Revisa el fallo completo AQUÍ

