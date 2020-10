Santiago: Dejan con firma bimensual a marino detenido por quema de iglesia San Francisco de Borja

Durante esta jornada, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago dejó con firma bimensual al funcionario de la Armada detenido en medio de incidentes en las inmediaciones de la iglesia San Francisco de Borja.

La Fiscalía Centro Norte formalizó al marino por desórdenes públicos, ley antibarricadas e infracción al artículo 318 del Código Penal, esto es, poner en peligro la salud pública. Por el momento, se descartó que el efectivo de la Armada estuviese involucrado en el incendio y saqueo del templo.

Cabe señalar que esta persona fue detenida junto a otras cuatro personas en las cercanías de la iglesia, en momentos en que a solo metros de ahí, en la plaza Baquedano, unas 25 mil personas conmemoraban el primer aniversario de la revuelta del 18 de Octubre.

En tanto, en conversación con Radio ADN, el Ministro de Defensa, Mario Desbordes, descartó que el uniformado detenido haya estado realizando labores de inteligencia: «Descarto que se trate de alguien que haya estado realizando labores de inteligencia, que haya estado infiltrado».

«Es un mecánico de aviación de Concón que estaba en su día de franco, no es un infiltrado, no se le infiltró en acciones de inteligencia de ningún estilo. Se trata de un cabo, no es un soldado conscripto», señaló Desbordes.