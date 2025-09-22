Santiago: Fonderos del Parque O’Higgins acusaron mala organización de las Fiestas Patrias por parte del municipio

"El año pasado fue otra cosa. Desde la Municipalidad se hizo mal, porque el señor alcalde no le dio mucha importancia al Parque O’Higgins", señaló La Grandiosa Bertita, apuntando directamente al jefe comunal Mario Desbordes.

Santiago: Fonderos del Parque O’Higgins acusaron mala organización de las Fiestas Patrias por parte del municipio
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

No tan positivo fue el balance realizado por los fonderos del Parque O’Higgins tras estas Fiestas Patrias en la comuna de Santiago. Varias fueron las voces que apuntaron a una gestión deficiente tanto del municipio como de la productora a cargo del evento.

Según consignaron medios como Radio Cooperativa y CNN Chile, los problemas en la organización se reflejaron en una baja asistencia con las consiguientes pérdidas económicas: «Trataron de hacerlo lo mejor posible, pero son nuevos y nos supieron, fallaron en muchas cosas», declaró por ejemplo La Grandiosa Bertita, una de las fonderas, a Radio Cooperativa.

«El año pasado fue otra cosa. Desde la Municipalidad se hizo mal, porque el señor alcalde (Mario Desbordes) no le dio mucha importancia al Parque O’Higgins», añadió la fondera a la emisora nacional. Escucha sus declaraciones y las de otros fonderos AQUÍ.

Una vez conocido el balance de los fonderos santiaguinos, las reacciones no se hicieron esperar y algunos compararon lo ocurrido este año con los números más que positivos alcanzados el año pasado (2024). Lee algunas a continuación:

Sigue leyendo:

Al menos 18 armas de fuego fueron sustraídas en robo a dependencias del Labocar en Santiago

SocialTazk

“Jamás habría sido aprobado”: revelan declaración ante Fiscalía que complica al diputado Lavín por la plataforma SocialTazk

Eludió control policial: Alcalde de Vichuquén (RN) fue detenido ebrio en vehículo municipal

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Fondas Veganas 2025: La guía gratuita de Veganuary para unas Fiestas Patrias sin carne

Hace 5 días
El Ciudadano

Expoweed 2025 celebra 10 ediciones: La primera feria cannábica de Latinoamérica regresa al Parque O’Higgins

Hace 2 meses
El Ciudadano

Fiestas Patrias: vive y descubre los panoramas imperdibles que ofrece Casablanca y Valparaíso

Hace 3 semanas
El Ciudadano

“Bienvenida, Violeta”: Boric se convierte en padre y marca un hito histórico

Hace 3 meses
El Ciudadano

Sello Master Media inicia celebración de las Fiestas Patrias 2025 con música en vivo en lugares emblemáticos de Santiago

Hace 3 semanas
El Ciudadano

¿Por qué Chile llegaba sólo hasta el río Biobío a fines del siglo 19? La historia silenciada sobre independencia y expansión

Hace 1 día
El Ciudadano

¿Independencia o resignación? El verdadero rostro de las Fiestas Patrias

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Segundo Encuentro de Cooperativas Culturales se reúne en Valparaíso para trazar nuevas rutas de sostenibilidad y colaboración

Hace 2 meses
El Ciudadano

Boric llama a valorar el significado de la independencia y democracia en su último 18 de septiembre en La Moneda

Hace 4 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano