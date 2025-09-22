Santiago: Fonderos del Parque O’Higgins acusaron mala organización de las Fiestas Patrias por parte del municipio

No tan positivo fue el balance realizado por los fonderos del Parque O’Higgins tras estas Fiestas Patrias en la comuna de Santiago. Varias fueron las voces que apuntaron a una gestión deficiente tanto del municipio como de la productora a cargo del evento.

Según consignaron medios como Radio Cooperativa y CNN Chile, los problemas en la organización se reflejaron en una baja asistencia con las consiguientes pérdidas económicas: «Trataron de hacerlo lo mejor posible, pero son nuevos y nos supieron, fallaron en muchas cosas», declaró por ejemplo La Grandiosa Bertita, una de las fonderas, a Radio Cooperativa.

«El año pasado fue otra cosa. Desde la Municipalidad se hizo mal, porque el señor alcalde (Mario Desbordes) no le dio mucha importancia al Parque O’Higgins», añadió la fondera a la emisora nacional. Escucha sus declaraciones y las de otros fonderos AQUÍ.

Una vez conocido el balance de los fonderos santiaguinos, las reacciones no se hicieron esperar y algunos compararon lo ocurrido este año con los números más que positivos alcanzados el año pasado (2024). Lee algunas a continuación:

Los fonderos del Parque O'Higgins criticaron a la @Muni_Stgo por la baja asistencia, las pérdidas en ventas y mala organización. Apuntaron a la falta de experiencia, afirmaron que "el año pasado fue otra cosa".



Ven que nunca da lo mismo?



👍 @IraciHassler

👎 @desbordes https://t.co/GyW7erg1wU — Virginia Palma Erpel (@vickypalmaerpel) September 22, 2025

Los fonderos del Parque O'Higgins culpan al municipio de Santiago, es decir a Desbordes del los mediocres resultados de este año.

La productora contratada llevo malos artistas y el control de acceso se demoraban mucho, la gente se aburría y se iba. — Ricardo Hole (@rholeg) September 22, 2025

Las fondas del Parque O’Higgins



Con Irací Hassler / Con Mario Desbordes pic.twitter.com/BbQKYgjixA — Comunidad por Irací (@ComunidadxIraci) September 22, 2025

