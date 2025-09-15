Al menos 18 armas de fuego fueron sustraídas en robo a dependencias del Labocar en Santiago

Al menos 18 armas de fuego fueron sustraídos en el robo registrado en las dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) ubicado en la comuna de Santiago.

La información fue entregada por el general director de Carabineros, Marcelo Araya: «Se me ha confirmado que existe la sustracción de, por el momento, o a lo menos 18 armas de fuego las cuales están siendo individualizadas con su respectivo número y obviamente dando todo lo que dice relación con su encargo respectivo», dijo la autoridad policial.

Según informaron desde la institución, los ladrones accedieron al recinto por un establecimiento vecino que permanece desocupado. Allí hicieron un forado en una muralla de ese recinto, y después otro en las oficinas de Labocar, logrando finalmente su objetivo.

Por estos hechos, se llamó a retiro al Jefe del Departamento Labocar, Coronel Roberto Saravia Velásquez, lo cual fue informado a través de un comunicado oficial.

#Comunicado: Informamos a la ciudadanía que se ha dispuesto el llamado a retiro del Jefe del Departamento Labocar, Coronel Roberto Saravia Velásquez, conforme al siguiente comunicado. pic.twitter.com/fqRO8c1PSA — Carabineros de Chile (@Carabdechile) September 15, 2025

