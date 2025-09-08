Santiago: Invitan a foro panel «Pensiones en Chile, ¿reforma o ajuste al modelo? Desafíos futuros»

La Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores NO + AFP invita a la ciudadanía a participar del Foro Panel “Pensiones en Chile, ¿reforma o ajuste al modelo? Desafíos futuros”, a llevarse a cabo el martes 9 de Septiembre a las 18:00 horas en la Casa del Maestro, ubicada en Catedral 2395 (altura Metro Cumming), Santiago.

El objetivo del foro es analizar críticamente la reforma previsional chilena (Ley 21.735/2025), sus alcances, limitaciones y desafíos futuros, así como determinar quienes se verán más beneficiados por esta reforma.

El panel estará integrado por Andras Uthoff, Economista de la Universidad de Chile, Ph. D. en Economía de la University of California, Berkeley, y que ha trabajado en organismos como la Cepal, el PNUD, la OIT y el Banco Mundial; María José Azócar, investigadora de Fundación SOL y Dra. en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison; y Luis Mesina, sindicalista, secretario general de la Confederación Bancaria y del Sistema Financiero, y vocero nacional de la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP.

El Ciudadano