Santiago: Invitan a marchar y manifestarse por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

"En un momento en que el pueblo palestino enfrenta una agresión sostenida, con la continuidad de bombardeos (a pesar del cese al fuego), ocupación y violaciones sistemáticas de derechos humanos, la solidaridad internacional se vuelve una responsabilidad ética ineludible", señalaron las y los organizadores.

El Comité Chileno de Solidaridad con Palestina – JGMxPalestina, junto a los Comités Locales de la U. de Chile, hicieron un llamado «formal, amplio y unitario» a todas las instituciones, colectivos, organizaciones sociales, centros y federaciones de estudiantes, agrupaciones territoriales, sindicatos, hinchadas de fútbol y a toda persona que sostiene con convicción la causa palestina, a sumarse activamente a la marcha del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

La cita es el sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas, desde la estación Metro Salvador en la capital, Santiago.

«Desde Chile, y particularmente desde nuestros espacios estudiantiles y populares, levantamos una voz firme para denunciar los crímenes del apartheid israelí y para exigir el fin inmediato de la violencia, el respeto al derecho internacional y la garantía de libertad, justicia y autodeterminación para Palestina», agrega la declaración.

«Convocamos a todas las organizaciones a participar con difusión activa, agitación, presencia territorial y cualquier tipo de apoyo que contribuya a hacer de esta jornada una movilización masiva. Invitamos a desplegar campañas comunicacionales, lienzos, puntos informativos, intervenciones culturales, brigadas gráficas y toda forma de expresión que fortalezca la visibilidad de esta causa y convoque a más personas a sumarse».

«Llamamos también a los centros y federaciones de estudiantes, colectivos universitarios y secundarios a coordinarse con nosotras y nosotros para levantar una convocatoria conjunta y unitaria, reafirmando el rol histórico del movimiento estudiantil chileno en la defensa de los derechos de los pueblos», concluye la convocatoria.

