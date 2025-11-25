Santiago: Invitan a marchar y manifestarse por el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino

El Comité Chileno de Solidaridad con Palestina – JGMxPalestina, junto a los Comités Locales de la U. de Chile, hicieron un llamado «formal, amplio y unitario» a todas las instituciones, colectivos, organizaciones sociales, centros y federaciones de estudiantes, agrupaciones territoriales, sindicatos, hinchadas de fútbol y a toda persona que sostiene con convicción la causa palestina, a sumarse activamente a la marcha del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

La cita es el sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas, desde la estación Metro Salvador en la capital, Santiago.

En la convocatoria, las y los organizadores plantearon que «en un momento en que el pueblo palestino enfrenta una agresión sostenida, con la continuidad de bombardeos (a pesar del cese al fuego), ocupación y violaciones sistemáticas de derechos humanos, la solidaridad internacional se vuelve una responsabilidad ética ineludible».

«Desde Chile, y particularmente desde nuestros espacios estudiantiles y populares, levantamos una voz firme para denunciar los crímenes del apartheid israelí y para exigir el fin inmediato de la violencia, el respeto al derecho internacional y la garantía de libertad, justicia y autodeterminación para Palestina», agrega la declaración.

«Convocamos a todas las organizaciones a participar con difusión activa, agitación, presencia territorial y cualquier tipo de apoyo que contribuya a hacer de esta jornada una movilización masiva. Invitamos a desplegar campañas comunicacionales, lienzos, puntos informativos, intervenciones culturales, brigadas gráficas y toda forma de expresión que fortalezca la visibilidad de esta causa y convoque a más personas a sumarse».

«Llamamos también a los centros y federaciones de estudiantes, colectivos universitarios y secundarios a coordinarse con nosotras y nosotros para levantar una convocatoria conjunta y unitaria, reafirmando el rol histórico del movimiento estudiantil chileno en la defensa de los derechos de los pueblos», concluye la convocatoria.

