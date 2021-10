Santiago: Municipio se querella contra tres ex funcionarios de confianza de Alessandri por fraude y falsificación de instrumento público

Este viernes, el municipio de Santiago encabezado por la alcaldesa Irací Hassler, presentó una querella en contra de tres ex funcionarios de confianza del ex alcalde Gustavo Alessandri por los delitos de fraude y falsificación de instrumento público.

Se trata de Juan Francisco García (ex administrador municipal) Agustín Romero (ex director de Asesoría Jurídica) y José Ignacio Labbé (ex jefe de Gabinete), todos funcionarios de confianza del saliente alcalde.

Según consignó La Tercera, el texto legal detalla que la situación «se dio a conocer tras la revisión de antecedentes relativos al pago de trabajos extraordinarios que habrían realizado estas personas entre 2017 y 2021, por un monto total de 147.216.101 pesos y en los que habría duda que se hayan realizado en verdad».

«Existen indicios claros que gran parte de estos trabajos extraordinarios, en la práctica, no se realizaron, por lo que los pagos asociados habrían sido percibidos en forma ilícita», agrega la querella.

De acuerdo al reporte del matutino, las primeras dudas sobre estas horas extras ocurrieron cuando la actual administración detectó que no existe registro que los ex funcionarios investigados hayan apuntado su ingreso al recinto los días sábados, domingos y festivos, pese a que son jornadas en las que supuestamente trabajaron.

En ese sentido, se explicó que los protocolos del Departamento de Seguridad Interna «exigen que quienes asistan esas jornadas deben anotarse en un listado en Portería, algo que no consta en estos casos durante el 2021».

Otro punto investigado tiene que ver con la concesionaria de estacionamientos SABA, donde tampoco hay registro de su uso por parte de los ex funcionarios, en los mencionados días sábados, domingos y festivos. Esto confirmaría que no asistieron a trabajar en esos días y que existe un uso fraudulento de los trabajos extraordinarios.

Finalmente, la acción legal apunta a que «las anotaciones manuscritas de asistencia, que efectuaron de su puño y letra cada uno de los citados ex funcionarios, tienen una sincronía y regularidad poco real o, en su caso, defectos notorios».