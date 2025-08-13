Santiago: Músico y poeta chileno Matías Correa anuncia concierto en memoria de su hermano Esteban

Autor nacional estará acompañado por una banda compuesta por más de 10 músicos y algunos invitados especiales. Además del show, Matías Correa anunció un nuevo single: "¿Dónde Estás Palomita?", una canción con ritmo de trote e instrumentos andinos.

Autor: El Ciudadano
El músico y poeta chileno Matías Correa se prepara para ofrecer un concierto emotivo en la Sala SCD Egaña, el 4 de septiembre (2025), en memoria de su hermano Esteban, quien falleció recientemente debido a una cardiopatía.

El concierto, titulado «Matías Correa en Concierto: Una Canción para Esteban», será una celebración simbólica del cumpleaños de Esteban, que habría cumplido 47 años a finales de agosto.

Matías Correa y su hermano Esteban compartían una profunda pasión por la música. En su cercanía, solían abrir el libro «Estravagario» de Pablo Neruda y crear canciones con la poesía que apareciera en la página que tocara al azar. Fue así como Esteban compuso la canción «Con Ella», con letra de Neruda, que Matías siempre ha admirado y ha querido incluir en su repertorio.

Así, la presentación del 4 de septiembre será una oportunidad para que Matías Correa comparta esta canción especial y otras nuevas composiciones con el público. 

En la ocasión, la banda estará compuesta por más de 10 músicos en escena, y contará con invitados especiales. Será un total homenaje a la memoria de Esteban y una celebración de la música y la hermandad que compartían.

Coordenadas

– Lugar: Sala SCD Egaña
– Horario: 20:30 hrs
– Fecha: 4 de septiembre
– Entrada general: $10.000 – Disponibles en Portaltickets

Nuevo single

Además del concierto, Matías Correa lanzará un nuevo single el 22 de agosto: «¿Dónde Estás Palomita?», una canción con ritmo de trote e instrumentos andinos.

El tema cuenta con la colaboración de Pepe Charango, joven músico y multi-instrumentista, integrante de la histórica agrupación Kollahuara. 

Matías Correa.

