¡Se aburrió! Jeannette Jara revela que le han preguntado 42 veces sobre Cuba y Venezuela

En un nuevo capítulo de Las Monas, Josefa y Valeria conversaron con la candidata presidencial del Partido Comunista Jeannette Jara, quien se refirió a su gestión como ministra del Trabajo, los obstáculos de la Reforma de Pensiones, y su discusión con el candidato Johannes Kaiser, por los videos que revelaron el actuar de Claudio Crespo durante el estallido social.

«Lo de Claudio Crespo me impresionó y gente como esta le hace mucho daño a la institución. Es una manzana podrida. Johannes Kaiser contesta (mi post) con un mensaje lleno de odio, tratando de hacer proselitismo con Carabineros para que voten por él. En base al odio no se construye nada», dijo Jara.

Sin embargo, la candidata también quiso enviar un mensaje a los medios de comunicación, respecto a la insistencia de preguntarle sobre la situación de Cuba y Venezuela.

«He dicho en directo en todas las entrevistas, que yo quiero ser Presidenta de Chile, de este país. Me preguntan por estos dos países. Por qué no le preguntan a la derecha que si apoyó una dictadura en Chile, que mató chilenos, y que quieren postularse a la Presidencia de la República, porque esa pregunta en realidad, pasa, no se hace, salvo en el caso de Evelyn. Pero suficiente, creo que 42 veces es suficiente, igual podemos seguir contando», confesó la exministra entre risas.

