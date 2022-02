Se confirma brutal agresión de Carabineros a mujer: Ocurrió en San Miguel y no en Pitrufquén

Durante la jornada de este jueves, se viralizó a través de las redes sociales un video en el que se muestra a un carabinero agrediendo a dos mujeres, hecho que en un principio se dijo que había ocurrido en la comuna de Pitrufquén, y que posteriormente se aclaró que sucedió el 7 de diciembre de 2021 en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

El sargento de Carabineros, Rigoberto García Olivares, quien es el responsable de la brutal agresión fue dado de baja al día siguiente de los hechos y se encuentra actualmente en prisión preventiva por apremios ilegítimos.

Al ser consultado por el registro audiovisual el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó que es real.

“Todo puede ser manipulado. El video (del carabinero) efectivamente es un video real, que no habría ocurrido en Pitrufquén, sino que habría ocurrido el año pasado en la comuna de San Miguel. Ese carabinero fue dado de baja, fue denunciado y está en prisión preventiva”, dijo el secretario de Estado en un punto de prensa.

Violación a los DD.HH no fue en Pitrufquén si no en Comisaría 12 de San Miguel / Sargento Rigoberto García Olivares el 7 de diciembre 2021 es el cobarde agresor. El carabinero fue dado de baja al día siguiente por apremios ilegítimos y se encuentra pic.twitter.com/co6No7LsUN — El Ciudadano (@El_Ciudadano) February 3, 2022

Asimismo, la información fue confirmada por la capitán Pamela Sandoval, del departamento de comunicaciones sociales de Carabineros, quien por medio de un video, también compartido en redes, precisó: “Referente a las imágenes que se han viralizado en redes sociales, queremos informar que ocurrieron en la comuna de San Miguel, el año 2021, en la Región Metropolitana”.

“Respecto al video que circula en rrss, desde Carabineros repudiamos los hechos y señalamos que el caso ocurrió el 2021, poniendo los antecedentes en la Justicia.

El exfuncionario acusado fue desvinculado de la Institución y hoy permanece en prisión preventiva” pic.twitter.com/5vYvfPWPpO February 3, 2022

De acuerdo con la funcionaria policial, esta situación en su momento fue “condenada completamente por Carabineros, que no vamos a tolerar y que una vez detectada (la agresión) fue eliminado inmediatamente el exfuncionario, quien pasó control de detención, fue formalizado y hoy cumple una prisión preventiva severa”.

“El día de hoy se ha difundido un mensaje de la comuna de Pitrufquén, el que no es real, que complementa hechos que son completamente falsos, involucrando personas que se encuentran de vacaciones e inexistentes en el registro civil”, cerró, Sandoval.

Por su parte, la fiscal y abogada vocera Daniela San Martín, también se sumó a las aclaraciones y puntualizó que “es falso el parte policial que se ha difundido en el cual supuestamente un fiscal (de Pitrufquén) adoptó este procedimiento y dispuso la detención del carabinero. Estos hechos ocurrieron en el mes de diciembre del años pasado y corresponden a una investigación que se encuentra vigente”, consignó ADN.

En un video al que tuvo acceso El Ciudadano, se pudo conocer que la Roxana Yáñez y su amiga compañera de trabajo, Evelyn Arcos, las funcionarias de salud que fueron agredidas por el carabinero en la comisaría de San Miguel el 7 de diciembre pasado, han recibido el apoyo y acompañamiento de funcionarios de Fenats de la Base Hospital Exequiel González Cortés, localizado en la Región Metropolitana.

Roxana Yáñez y Evelyn Arcos, funcionarias de salud agredidas por carabinero en comisaría de San Miguel en diciembre pasado, reciben el apoyo de @FENATSNACIONAL Base Hospital Exequiel González Cortés.#chile #ddhh #carabineros #refundarcarabineros pic.twitter.com/BGBKl9g3Wt — El Ciudadano (@El_Ciudadano) February 3, 2022

En el video el representante de Fenats agradece a la Alcaldía de San Miguel por el apoyo prestado a las víctimas y pide a las autoridades correspondientes y a las que están por asumir «reformar Carabineros y que la institución no siga por esta línea de la maldad, de la agresividad y violando los derechos humanos de todas compañeras».

«Me tenía en el aire tomada en el cuello”

En declaraciones al programa Hola Chile, Roxana Yáñez, quien es funcionaria del hospital Exequiel González Cortés, entregó su versión sobre la agresión que sufrió por parte del carabinero y relató que todo pasó cuando ella se dirigió hasta el lugar para realizar una denuncia por Violencia Intrafamiliar.

indicó que el uniformado se habría negado a acoger su solicitud, gritándole: “él a viva voz dice ‘aquí nadie va a poner denuncio, porque es mi casa y aquí mando yo’”.

Posteriormente, señaló que le respondió que “nos vuelve a decir que nos fuéramos y yo le digo que ‘usted me esta agrediendo a mí, como ciudadana tengo derecho a poner denuncio’”.

Entonces, el funcionario “empezó a tironearme y me llevó hacia los calabozos, me llevó hacia un lugar, ese pasillo y me empezó a ahorcar. Y yo sin respiración ya… Me tenía en el aire tomada en el cuello”.

La mujer expresó que, en su desesperación y como única forma de defensa “le tomé la camisa y le volé un botón”.

Después de esto, Roxana indicó que “estaba toda la guardia mirando”, y que les prestaron contención a ella y a su amiga (Evelyn Arcos) tras la agresión.

Explicó que fue su compañera la que grabó el video, minuto en que también este funcionario la golpeó.

“Le toma el teléfono, se lo tira al suelo, se lo pisa y a ella la tira encima mío y nos empieza a arrastrar del pelo hacia el fondo. Y después nos toma del pelo y nos para del pelo y nos tira al calabozo al fondo”, describió.

La fémina se refirió a las emociones que sintió tras ver el registro de la agresión en las redes sociales.

“Ese pedacito de video ha sido demasiado fuerte, ha sido fuerte para mí. Imagínese si yo veo el video completo, de principio a fin. Es fuerte para mí”, dijo, citada por ADN.

Asimismo, expresó su frustración porque el carabinero estaría en su casa, y no como indicaron desde la institución, que habría sido de baja y que cumple “función preventiva severa”.

“Él está en su domicilio, con arraigo nacional, pero está en su casa… Yo sé que le dieron la baja, pero que esté en su casa… yo estoy privada de libertad en mi casa, con la amargura, la depresión por todos los hechos”, declaró la víctima del brutal ataque.