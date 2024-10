Sebastián Vega, candidato a alcalde por El Bosque: “La comuna se volvió la caja pagadora del Partido Socialista y de la derecha”

Por Jean Flores

En entrevista con El Ciudadano, el candidato independiente por la comuna de El Bosque, Sebastián Vega Umatino, ex concejal durante el periodo 2016-2020, abordó las claves de su propuesta municipal, como así también algunas de las materias más sensibles, que, a su juicio, afectan a la comunidad.

Uno de los principales aspectos que señalas en tu campaña dice relación con la probidad y transparencia de los recursos públicos.

Efectivamente. El Bosque ha sido una de las comunas más castigadas por la corrupción y las malas políticas sociales. Lo que tiene paralizado al país con los audios de Hermosilla en la comuna lo tenemos claro desde hace décadas. Ya en 2012 veníamos viendo estas situaciones. Acá tuvimos el caso de entregas sospechosas de viviendas sociales a familiares y amigos del entonces concejal Zúñiga, quien luego sería electo alcalde. La ciudadanía está cansada de este tipo de hechos. Es injusto para alguien que lleva veinte años esperando su casa propia, saber que la esposa y el suegro de una autoridad tienen tres departamentos sociales. Ahí uno se pregunta, ¿cómo fue ese proceso de postulación?, ¿qué evaluó el Serviu para determinar eso? A raíz de todo lo que hemos visto, evidentemente podemos sospechar que las oscuras redes del partido socialista tuvieron algo que ver.

¿Y estos hechos graves que señalas sólo involucran a un sector político?

El descontento y cansancio con la política que tienen los vecinos de El Bosque es porque los abusos que han cometido contra nosotros son transversales, de derecha y de la supuesta izquierda. Sin ir más lejos, este año se fueron a pasear con nuestras platas cuatro concejales junto al alcalde. Este gustito que se dieron nos costó más de 23 millones de pesos. Nuevamente nos preguntamos, ¿en qué beneficia a los bosquinos que los concejales Simón Melo, Lorena Downey, Carlos Contreras, Araceli Carcasson y el alcalde Manuel Zúñiga viajen a Estados Unidos y España? La respuesta es clara, en absolutamente nada. La comuna sigue estancada, sin crecimiento económico, con alta cesantía, con mucho abandono escolar, sin atención médica oportuna, sin áreas verdes ni conectividad. La comuna se volvió la caja pagadora del Partido Socialista y de la derecha.

¿Después de todo lo que señalas, cuál es el camino que propones a los vecinos de El Bosque?

Lo primero que tenemos que hacer es ordenar la casa. Haremos una auditoría general para saber qué se ha hecho exactamente con nuestras platas. Esta medida irá acompañada de la implementación de mecanismos de fiscalización y transparencia de los recursos municipales.

De manera paralela, lucharemos y haremos todas las gestiones necesarias para construir un nuevo hospital para El Bosque, uno moderno, con especialistas, que resuelva de verdad nuestras necesidades para que nadie más muera esperando hora o de camino un hospital. Junto con esto, exigiremos a la autoridad nacional una nueva comisaría para la comuna. Los índices de delitos e inseguridades superan la media nacional.

Nuestro programa de gobierno municipal tiene en el centro mejorar la calidad de vida de nuestros con más trabajo y mejor inversión en áreas claves para el desarrollo comunitario, como lo son el fuerte enfoque en deporte, cultura, educación y medio ambiente.

Finalmente, Sebastián, ¿qué es lo que marca la diferencia entre tu candidatura y las demás que aparecerán en la papeleta este 26 y 27 de octubre?

Mira, en primer lugar, nuestra candidatura no fue impuesta por un partido político; por lo tanto, no le debemos favores a ninguna directiva partidaria. A los únicos que les debemos explicaciones es a los vecinos de El Bosque. Por eso, además, nuestro programa de gobierno incorpora mecanismos de participación ciudadana que no solo son consultivos, sino que, además, resolutivos en aspectos claves, como lo es el financiamiento de medidas.

Por otra parte, dado que nuestra mirada está puesta desde las sensibilidades de nuestra comunidad, pensamos en sentar las bases de una comuna próspera y acogedora, que promueva el empleo y que al mismo tiempo trate bien a las personas mayores, infancias y personas con discapacidad. Tenemos un plan de inclusión, accesibilidad universal y cuidados que será pionero en la región metropolitana.