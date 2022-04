Secundarios movilizados en Santiago: Centro de Padres del INBA entregó total apoyo a los estudiantes y cuatro liceos ya están en toma

Durante la presente jornada, el Centro de Padres del Internado Nacional Barros Arana (INBA) dio a conocer un comunicado de apoyo a los estudiantes secundarios que en estos momentos se encuentran movilizados en distintos establecimientos de Santiago, en demanda de una solución a los múltiples problemas educativos y de infraestructura que los aquejan.

Recordemos que al viernes 29 de abril, cuatro colegios de la capital se encuentran en toma: Lastarria, INBA, Liceo 7 y Aplicación; mientras que otros tres -Tajamar, Carmela Carvajal e Instituto Nacional- están movilizados.

«Los adultos somos tan autorreferentes que nos hemos olvidado que también fuimos niños, y no nos damos cuenta de la riqueza que hay en la mente de cada uno de ellos», parte señalando el texto, que fue leído en el frontis del INBA.

«Hay tanta falta de contención sicosocial, emocional hacia los estudiantes y sus familias. No estábamos listos para un retorno presencial, los grandes pensadores no vislumbraron las grandes problemáticas que se les venían, un mal llamado regreso a la normalidad. Infraestructuras, alimentos en mal estado entregados por Junaeb. Y que tienen nuevamente a los estudiantes en el foco de las noticias, por pedir dignidad, por una educación integral, inclusiva, no sexista, no avalamos la violencia, pero al parecer es la única forma de que se les y nos escuche», agrega la declaración.

En este punto, las y los apoderados recordaron que «la falta de reemplazo de profesores por licencias médicas, no es un tema de hoy. Esto se viene viendo desde hace años. La brecha educacional cada vez es más grande (…) Los gobiernos tanto de izquierda, derecha o concertación están al debe, los discursos dados no sirven, hay que actuar, hay que demostrar que si les importa».

Liceo Lastarria

En tanto, desde la comunidad estudiantil del Liceo Lastarria hicieron llegar a El Ciudadano su petitorio a las autoridades, el cual abarca los siguientes ámbitos: Salud Mental, Educación Sexual, Discriminación, Infraestructura e Indumentaria, Seguridad, Protocolos y temas varios.

Liceo de Aplicación

Finalmente, al cierre de esta nota, el vocero de la toma del Liceo de Aplicación conversó con El Ciudadano para referirse a las respuestas de las autoridades a sus demandas. El reporte es de Cristián García:

