Seminario internacional abordará creación del Sitio de Memoria en la ex Colonia Dignidad

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad invita a participar de un seminario internacional cuyo objetivo es contribuir al debate y concreción del futuro sitio de memoria, que estará ubicado en el ex enclave alemán.

Recordemos que recientemente, la decisión del gobierno de expropiar una parte del predio para establecer formalmente el sitio de memoria, reconociendo así el trabajo realizado por las organizaciones de derechos humanos, se ha visto obstruida, por lo que el proceso está atrasado.

Este y otros aspectos serán abordados en el seminario «Memoria, archivos y proyecciones para el futuro. Debates y desafíos en torno a Colonia Dignidad», que se inicia la mañana del jueves 15 en el Archivo Nacional de Santiago, con el panel ‘Desafíos y oportunidades para el desarrollo del sitio de memoria Colonia Dignidad’.

Esta primera actividad contará con la participación de Verónica Torras, de Memoria Abierta y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños; Pietro Sferrazza, del Centro de Derechos Humanos de la U. de Chile; y Lelia Pérez de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

Al mediodía del mismo jueves 15, se llevará a cabo el panel ‘Avances del derecho a la verdad y el rol de los archivos en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Colonia Dignidad’. Aquí participarán Tamara Lagos de la Mesa Archivos del Plan Nacional de Búsqueda; Valentina Rojas Coordinadora Archivo Nacional de la Memoria del Archivo Nacional; y Magdalena Garcés, Coordinadora del Plan Nacional de Búsqueda del Ministerio de Justicia y DDHH.

El viernes 16, en tanto, se realizará en el Centro de Extensión de la U. Católica del Maule (Talca), el conversatorio ‘El movimiento de derechos humanos frente al nuevo escenario político en Chile’, en el que participará Roberto Celedón, diputado de la República por del Distrito 17 de la región del Maule; la periodista y concejala de Ñuñoa, Alejandra Valle; y Verónica Torras de Memoria Abierta y RESLAC.

Por último, el sábado 17 se hará una visita guiada en el Sitio de Memoria Colonia Dignidad.

«Colonia Dignidad es para el Plan Nacional de Búsqueda y para Tribunales un lugar de interés para el esclarecimiento de las violaciones de lesa humanidad y la búsqueda de la verdad sobre los detenidos y detenidas desaparecidas en Chile. Una verdad que se ha demandado por más de 50 años», indicaron desde la Asociación de la Memoria.

«A pesar de que los crímenes cometidos allí se han conocido por la ciudadanía durante la última década, la verdad plena y la justicia integral siguen siendo metas esquivas. La construcción de un sitio de memoria en la ex Colonia Dignidad se enfrenta a una compleja red de verdades y experiencias que trascienden una única narrativa. Este espacio debe honrar la memoria de diversos grupos de víctimas, cuyas historias entrelazadas muestran una historia multifacética de horror y resistencia», agregaron desde la entidad de DDHH.

