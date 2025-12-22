Senado aprueba acusación constitucional contra juez Simpertigue y es destituido de su cargo en la Suprema

La Sala del Senado aprobó la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, con lo cual el juez queda destituido de su cargo en forma inmediata.

El libelo, donde se acusó a Simpertigue por notable abandono de deberes, fue aprobado por 43 votos a favor y ninguno en contra en el primero de sus tres capítulos, dando luz verde a la acusación constitucional.

Posteriormente, en el segundo capítulo, la AC contó con 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones, mientras que en el tercer capítulo el registro marcó 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.

AHORA📝| El Senado aprobó dos de los tres capítulos de la Acusación Constitucional contra del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue Limare, por notable abandono de deberes.

▶️https://t.co/u0fhBreysp pic.twitter.com/6V4dALHWTO — Senado Chile (@Senado_Chile) December 22, 2025

Tras la votación, el diputado Daniel Manouchehri destacó que Simpertigue «es el tercer juez vinculado a redes de corrupción que deja su cargo gracias a acusaciones que hemos impulsado».

«Chile pide algo claro: una justicia para la gente honesta, independiente y libre de influencias de redes de corrupción», recalcó el parlamentario por Coquimbo.

Recordemos que la AC contra el ahora exjuez Simpertigue fue presentada por las y los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Lorena Pizarro, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniel Melo, Arturo Barrios, Emilia Nuyado, Matías Ramírez, Carolina Tello y Leonardo Soto. Lee algunas reacciones a continuación:

Hemos aprobado la acusación constitucional contra el juez Diego Simpertigue, por unanimidad. Es el tercer juez vinculado a redes de corrupción que deja su cargo gracias a acusaciones que hemos impulsado.

Chile pide algo claro: una justicia para la gente honesta, independiente y… pic.twitter.com/lRP1C94B4K — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) December 22, 2025

El Senado aprobó la destitución del juez de la Corte Suprema Simpertigue.



Es una señal clara: hay que limpiar la justicia de la corrupción y fortalecer la confianza pública. pic.twitter.com/BuufiKaPnQ — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) December 22, 2025

De manera unánime y con 43 votos se aprueba la acusación Constitucional contra el Ministro Diego Simpertigue.

Su defensa no pudo acreditar que había devuelto dineros por la compra del viaje en crucero que fue pagada por los abogados. https://t.co/TedLYn9uW2 — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) December 22, 2025

El Senado aprobó la acusación constitucional, y con el ministro Simpertigue, ya son tres los jueces destituidos, ligados a redes de corrupción, que le han hecho un daño enorme a la justicia chilena.

Vamos a seguir denunciando y empujando una limpieza profunda del Poder Judicial,… pic.twitter.com/25IWSYpfNh — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) December 22, 2025

Aprobación unánime del Senado de primer capítulo de la acusación constitucional contra ministro Diego Simpertigue por su participación en la denominada trama de la muñeca bielorrusa.

No se inhabilitó de causa que era tramitada por abogados con quienes se iba de viajes en cruceros… — Matias Ramirez Pascal (@matiasramirezpa) December 22, 2025

El Ciudadano