Senado aprueba acusación constitucional contra juez Simpertigue y es destituido de su cargo en la Suprema

Autor: Absalón Opazo
La Sala del Senado aprobó la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, con lo cual el juez queda destituido de su cargo en forma inmediata.

El libelo, donde se acusó a Simpertigue por notable abandono de deberes, fue aprobado por 43 votos a favor y ninguno en contra en el primero de sus tres capítulos, dando luz verde a la acusación constitucional. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, la AC contó con 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones, mientras que en el tercer capítulo el registro marcó 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones. 

Tras la votación, el diputado Daniel Manouchehri destacó que Simpertigue «es el tercer juez vinculado a redes de corrupción que deja su cargo gracias a acusaciones que hemos impulsado».

«Chile pide algo claro: una justicia para la gente honesta, independiente y libre de influencias de redes de corrupción», recalcó el parlamentario por Coquimbo.

Recordemos que la AC contra el ahora exjuez Simpertigue fue presentada por las y los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Lorena Pizarro, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniel Melo, Arturo Barrios, Emilia Nuyado, Matías Ramírez, Carolina Tello y Leonardo Soto. Lee algunas reacciones a continuación:

