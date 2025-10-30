Senador boliviano destruyó a Johannes Kaiser por dichos contra Bolivia: «Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital»

Refiriéndose al contrabando de autos entre ambos países, el candidato presidencial de extrema derecha amenazó que en caso de ser electo, en Bolivia "no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Si nos vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser", ignorando claramente que la capital boliviana es Sucre y no La Paz.

Senador boliviano destruyó a Johannes Kaiser por dichos contra Bolivia: «Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El senador boliviano José Manuel Ormachea criticó duramente los dichos del candidato presidencial chileno de extrema derecha, Johannes Kaiser, quien refiriéndose al contrabando de autos entre ambos países, amenazó que en caso de ser electo «no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Si nos vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser».

Lo que claramente no sabe Kaiser, es que la capital constitucional de Bolivia es Sucre y no La Paz, que solo alberga las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo.

Esto fue advertido por el recién electo senador Ormachea, quien sentenció, en alusión a Kaiser, que «si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital».

«Es importante informarse antes de opinar sobre otros países, cualquier criterio sobre nuestra nación debe partir del respeto y del conocimiento básico de su historia y estructura», señaló el parlamentario boliviano.

Sigue leyendo:

Ministerio de Seguridad Pública desmiente a Kaiser por cifras sobre Carabineros

«Desde afuera es fácil criticar»: Jara le gana round a Johannes Kaiser en nuevo debate presidencial

Por difusión de discursos de odio: Diputadas denuncian a Johannes Kaiser y Cristián Labbé ante el Consejo Nacional de Televisión

Dichos de Kaiser sobre el Golpe podrían constituir una infracción a la Ley de Seguridad del Estado

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Senadora Campillai responde a Kaiser: "Justificar la dictadura y apoyar otro Golpe de Estado es miseria pura"

Hace 4 meses
El Ciudadano

Grupo parlamentario denuncia a Labbé y Kaiser ante Comisión de Ética por apología a crímenes de la dictadura

Hace 4 meses
El Ciudadano

"Busca reabrir la puerta al golpismo": Bancada PC acusa a Johannes Kaiser de instalar un relato que justifica la violencia política y relativiza la democracia

Hace 4 meses
El Ciudadano

Arriesga disolución: Servel acoge denuncia contra partido de Kaiser por dichos sobre nuevo Golpe de Estado en Chile

Hace 3 meses
El Ciudadano

Dichos de Kaiser sobre el Golpe podrían constituir una infracción a la Ley de Seguridad del Estado

Hace 4 meses
El Ciudadano

Kaiser se tomó una foto en El Ciudadano y dejó la escoba en X: “Detrás de las líneas enemigas”

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Es un peligro para la democracia”: Diputado Cuello denuncia ante el SERVEL a Partido de Johannes Kaiser

Hace 4 meses
El Ciudadano

"Desde afuera es fácil criticar": Jara le gana round a Johannes Kaiser en nuevo debate presidencial

Hace 3 días
El Ciudadano

Kaiser sin pudor: apoyaría otro golpe de Estado con muertes y todo si se repitieran las condiciones del 73

Hace 4 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano