Senador boliviano destruyó a Johannes Kaiser por dichos contra Bolivia: «Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital»

El senador boliviano José Manuel Ormachea criticó duramente los dichos del candidato presidencial chileno de extrema derecha, Johannes Kaiser, quien refiriéndose al contrabando de autos entre ambos países, amenazó que en caso de ser electo «no van a volver a rematar nunca más un auto chileno. Si nos vuelven a pasar a humillar de esa manera, les puedo asegurar que en La Paz lo van a pasar muy mal. Y le van a tener que cambiar el nombre a la capital porque La Paz no va a ser».

Lo que claramente no sabe Kaiser, es que la capital constitucional de Bolivia es Sucre y no La Paz, que solo alberga las sedes de los poderes ejecutivo y legislativo.

Esto fue advertido por el recién electo senador Ormachea, quien sentenció, en alusión a Kaiser, que «si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital».

«Es importante informarse antes de opinar sobre otros países, cualquier criterio sobre nuestra nación debe partir del respeto y del conocimiento básico de su historia y estructura», señaló el parlamentario boliviano.

