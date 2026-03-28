Senador Diego Ibáñez: «La emergencia no es inevitable, la están creando ellos»

El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, se sumó a los cuestionamientos del mundo político al «bencinazo» impulsado por el gobierno de José Antonio Kast, recordando en ese sentido que existen «alternativas graduales» para hacer frente a las alzas del petróleo.

«El bencinazo a la clase media, impuesto por decreto presidencial, no responde a una necesidad técnica. Es una decisión política indolente y sorpresiva, que traspasa de golpe los costos al consumidor», planteó el parlamentario de la Región de Valparaíso.

Seguidamente, Ibáñez señaló que «existen alternativas graduales frente al alza del petróleo. Opciones que reconocen el déficit fiscal, pero que también incorporan responsabilidad social».

«Lo vivimos durante la guerra en Ucrania: Pese a fortalecer el Mepco y aumentar el gasto, en 2022 Chile logró superávit fiscal por primera vez en una década. En 4 años se cerró con el déficit promedio más bajo de los últimos 12 años (1,7%) y permitió frenar el aumento de la deuda pública tras una década al alza», argumentó el legislador.

En ese sentido, enfatizó que «hoy, el Presidente Kast renuncia a ese rol del Estado, de manera sorpresiva y sin justificación técnica suficiente».

«Ningún economista serio, de ningún sector, ha recomendado eliminar en la práctica el Mepco, y menos hacerlo de una sola vez», agregó el senador frenteamplista, cuestionando en esa línea que «mientras a las familias se les imponen alzas evitables, el gobierno de Kast impulsa eliminar impuestos a las ganancias de capital y reducir la carga a grandes empresas. El ajuste fiscal, así, termina recayendo en quienes menos tienen».

Finalmente, el parlamentario recordó que «el lunes 16 de marzo asistí a La Moneda convocado por el ministro Quiroz. Propusimos tratar esta crisis como un asunto de Estado, con una mesa técnica transversal, sin embargo, se optó por una decisión unilateral: un bencinazo con compensaciones que no alcanzarán a mitigar el impacto en el costo de la vida».

«Hace 4 años enfrentamos un escenario más complejo y se hizo más con menos. Hoy, la emergencia no es inevitable, la están creando ellos», cerró el legislador del Frente Amplio.

El Ciudadano