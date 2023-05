Senador Juan Ignacio Latorre: «La Iniciativa Popular de Ley es algo que perfectamente puede tener espacio en la nueva constitución»

El Ciudadano realizó una entrevista exclusiva al senador Juan Ignacio Latorre, Presidente de Revolución Democrática, es este intercambio de ideas, se tocaron temas de gran importancia para Chile.

La falta de seguridad en las calles de Chile, la violación de los derechos humanos y el papel de preponderancia que juegan los medios de comunicación en el acontecer social, son algunos de los temas que quedan expuestos en esta interesante dialéctica.

«Los medios de comunicación tienen injerencia en la ideología», es una las frases utilizadas por el Senador, que generan interrogantes de importancia para el ciudadano, aquel que consume la información leyendo, y a diario, viéndola en televisión, radio, cine, prensa y en la redes sociales.

Las diferentes manifestaciones ocurridas en el país, que han conllevado a la sistemática violación de los derechos humanos, fue un punto abordado por nuestro periodista, quedando clara, la posición sobre este escabrosa trama, siempre tocado desde diferentes puntos de vista por los medios de comunicación.

Dejamos a su análisis los diferentes elementos tocados y que son de gran interés nacional.

P: Quiero comenzar esta conversación acerca de las más de seis horas en que ha pasado el expresidente de la República Sebastián Piñera declarando frente a la fiscal Chong tras las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que han ocurrido en nuestro país en el marco del estallido Social. Quiero consultarle ¿Usted confía en la justicia? ¿Confía en este proceso?

R: A ver, nosotros lo dijimos en el Estallido Social. Lo dijimos después también, de que acá hay que perseguir la responsabilidad es por las graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en Chile. La crisis más grave que ha habido en el país post dictadura Cívico militar de Derechos Humanos y por tanto toda la verdad, toda la justicia, decimos no reparación a las víctimas y garantías de no repetición y parte de las garantías de no repeticiones hacer aprendizajes institucionales, pero también es generar justicia no y por tanto se presentaron querellas en su momento han avanzado lenta Las investigaciones de hecho de la cerca de 10,500 querellas presentadas muchos son por apremios ilegítimos por tortura bueno por trauma ocular etc.

Hay muy pocos condenados, 17 condenados y también se presentaron querellas contra el Alto Mando, no de las instituciones policiales de las fuerzas de orden y seguridad y también de las autoridades civiles y por tanto la causa que lleva la fiscal tiene que ver con esas querellas presentadas desde la sociedad civil.

Los partidos políticos presentamos querellas. Revolución Democrática se hizo parte de querella y el PC también, otros partidos del Frente Amplio y la Comisión chilena de Derechos Humanos.

Por tanto y siempre dijimos, si no hay justicia en Chile, pero primero tienes que agotar todas las instancias en Chile para ir a las instancias internacionales, por tanto, tenemos que agotar las instancias en nuestro país.

Yo valoro, a pesar de lo adversario que soy frente a Piñera digamos y a su gobierno que lo considero gobierno nefasto, valoro que él se haya presentado a la declaración, que haya estado varias horas declarando.

A diferencia de lo que hemos visto con el general Yáñez no, que fue citado varias veces cuatro o cinco veces, no se presentó y a la última vez, guardó silencio, que es un derecho no, pero guardó silencio.

Entonces no hemos visto una colaboración ahí. Lo que uno teme acá es que desde el Alto Mando y desde las autoridades civiles, presidentes, ministros etcétera se empiecen a echar la culpa unos a otros y finalmente no queden nada y sea la tropa que, es la que mandaron a reprimir, no la que disparó o la que cometió abusos policiales, la que sea finalmente enjuiciada, entonces esos que son largos.

Muchos de ellos pueden que no terminen en nada, pero las responsabilidades del alto mando y de las autoridades civiles finalmente, pero bueno hay que seguir con esa investigación.

P: Senador quiero llevarlo al Parlamento bien muchas veces uno se da cuenta como ciudadano como periodista que al momento de las votaciones terminan primando los intereses personales de los parlamentarios, más allá de los intereses de la población, quien dio su voto no cierto, para ser representado en el Congreso y le quiero preguntar ¿Por qué iniciativas tan emblemáticas como por ejemplo las 40 horas logran ser aprobadas pero la reforma tributaria no?

R: Es una buena pregunta yo creo que es parte de lo que esperamos en la nueva constitución, esta segunda oportunidad que hay con el proceso Constituyente, pueda hincarle el diente a hacer reformas importantes al sistema político o por lo menos abra la puerta, porque tenemos mucha fragmentación, tenemos mucho individualismo en el Parlamento.

Hay un incentivo perverso a esta carrera personal por sobre el proyecto colectivo o por sobre por ejemplo la lógica de actuar en bancada. Se supone que uno cuando va a una elección y forma parte de un pacto por ejemplo no tiene unas ciertas ideas tiene unas ciertas propuestas que le hace a la ciudadanía y después eso uno espera que se traduzca en actuaciones también colectivas no solo individuales en el fondo y porque estamos en esta democracia que está bien cuestionada también a nivel internacional esta democracia liberal representativa en donde finalmente el representante popular termina muchas veces representándose a sí mismo o bien en los peores casos a intereses económicos, intereses ajenos y no al bien común o a la voluntad popular que se supone que te delegan o te confían no, una representación que tú legisles en función del bien común, con ciertas ideas con ciertos valores que tienen que ser transparentados previamente.

Entonces, eso tiene que ver con cómo está articulado nuestro sistema político, incluso el sistema electoral no, esto que tú vas por un partido y después te puedes salir y no tiene ninguna consecuencia versus hay otros países que, en el fondo, si tú te renuncias a un partido, que es legítimo renunciar a un partido, pierdes el cupo y el partido te reemplaza digamos.

En cambio, acá hay como una cosa muy hay un incentivo muy perverso diría yo a las carreras individuales por sobre el colectivo y para qué decir los temas de corrupción o ya lo hemos visto con la ley de pesca etc, pero recientemente salía la noticia por ejemplo la ley de fármacos II que se estaba tramitando en el senado en el periodo anterior una mixta digamos unos senadores dejaron pasar a una asesora a Don honorem una persona experta con mucha experiencia en temas de regulación de salud pública y de fármacos etcétera Pero que, al mismo tiempo mientras asesoraba a los senadores en esta comisión mixta para regular el tema de los precios de los medicamentos, por ejemplo, que es algo muy sensible para la población, estaba boleteando a la industria no, a las grandes conglomerados de farmacia que no querían ser regulados.

Era Ad honoren qué significa eso que alguien se presente digo yo te quiero asesorar gratis pongo mi experiencia de disposición tú dices “Ah qué bueno gracias”, pero por abajo estoy al mismo tiempo boleando no con una gran con grande interés económicos.

Entonces la verdad es que cuando uno hace leyes que tocan intereses, gran minería, pesca

los recursos naturales en Chile, estamos hablando de empresas multimillonarias, no de los súper ricos que no quieren que les cambien las reglas del juego.

P: Senador es este o no un problema del sistema de democracia tan representativa que tenemos en Chile que transitar o ve usted posibilidad que en el marco este nuevo proceso Constituyente por ejemplo logremos tener un Chile donde está democracia representativa sea semi representativa dudo que avancemos una democracia directa, pero tiene que haber una Revolución democrática en el país.

R: Yo creo que sí. Tiene que haber una democratización de la misma democracia no. Ahí hay autores que se han referido a esto hace bastante tiempo, un diagnóstico que no solo en Chile global digamos no en occidente como se han deteriorado las democracias liberales representativa.

Con esto no estoy diciendo que hay que suprimirla, sino que más bien mi postura es que hay que combinarla con elementos de democracia participativa, por ejemplo, iniciativa Popular de ley, yo creo que eso es algo que perfectamente puede tener espacio no, en la en la nueva constitución, plebiscitos, consultas.

Hay países como Suiza, por ejemplo, sí que tienen consultas en distintos niveles desde lo local a lo regional a lo nacional, en temas que son controvertidos no distintos países.

Van experimentando, van haciendo experimentos democráticos, con lo que se llama la democracia, también más deliberativa, es decir sacar del ámbito solo de los expertos o de un grupo representantes que se encierran, y abrir el debate, y que esas decisiones quienes tomamos decisiones, en este caso ‘Yo soy senador y me toca tomar decisiones me toca apretar el botón digamos, en un proyecto de ley’, hay espacio mucho más amplios para el debate público de buen nivel de buena calidad.

Ahí los medios de comunicación también juegan un rol importante porque, también estamos en un contexto donde lo mediático la encuesta, el like rápido fácil la cosa muy de corto plazo lo emocional juega un rol a veces en tendencia, ciertas posiciones en vez de un debate mucho más de fondo No mucho más con perspectiva a largo plazo con perspectiva de bien común digamos.

P: ¿Qué futuro le ve usted en el parlamento a la agenda impulsada por el gobierno para el tema de la seguridad?

R: Sí bueno, es una crisis que estamos viviendo en Chile. No es un invento de los medios, o sea real, ahí están las cifras.

En términos de homicidios, por ejemplo, estamos viendo en Chile delitos nuevos para nuestro país que no veíamos o que no estábamos muy acostumbrados como el sicariato.

El sicariato, secuestro, extorsiones, la presencia del crimen organizado, el poder de fuego de ciertas bandas criminales, el narco que ya lo teníamos instalado cierto tiempo, pero que van.

P: Es cierto que en el fondo lo que hay es un aumento de la percepción de temor en la población, pero que la criminalidad en general ha bajado en el país lo que hay es que hay algunos hechos que son más violentos ¿No?

R: Claro. hay cifras interesantes. Mirar las cifras. Hay ciertos delitos que no han aumentado, que se han mantenido estable, incluso han bajado, pero hay otros que son de mayor connotación, por ejemplo, los homicidios.

Efectivamente, han aumentado el año pasado del 2022 fue el año de mayor homicidio en nuestro país, y lo que va de año, ahora estamos en abril no me acuerdo la cifra exacta ahora, pero ya van muchos homicidios para el mismo periodo del año anterior, y para el nivel de población que tenemos en Chile.

Entonces el poder de fuego, digamos, eso es real. La cantidad de armas que andan circulando es real, el poder de control territorial que tienen los narcos también es cierto a lo largo del país, y eso tiene que ver con varios déficits, por ejemplo, ausencia del Estado en ciertos territorios.

Entonces, acá hay una dimensión que es efectivamente policial, punitiva de mayor inteligencia, también para desbaratar bandas, para recuperar control territorial y sacar armas de circulación, y meter presa a gente que está matando, gente que está matando civiles, y también uniformados, o sea lamentar y solidarizar con la institución de Carabineros.

Yo distingo, una cosa es la crítica hicimos en el contexto del estallido social por las graves y masivas violaciones de los derechos humanos y otra cosa es que es que maten informados que, además la gente de tropas, la tropa que arriesga también su pellejo, al momento de enfrentarse a una banda delictual con poder de fuego y obviamente toda la solidaridad ahí y todo el rigor de la ley a quien está cometiendo esos delitos.

Pasó en Chile que hubo una época de populismo penal en que se empezó a legislar para aumentar penas por delitos contra la propiedad mucho tiempo y pasó en un momento una contradicción, que es más te sale más caro, por decirlo así robar un delito, portonazo, por ejemplo, robarle el auto a alguien un delito así que igual es importante es violento.

Y es de connotación social, pero eso te sale más caro penalmente que matar a alguien.

P: O sea, las agresiones físicas que pueden terminar en la muerte de una persona tienen un castigo menor.

R: Claro, la vida. O sea, si uno lo pone en términos de valor la propiedad privada pesa más en Chile.

En este Chile neoliberal, digamos, que la vida, que el valor de la vida, y eso se está equilibrando. Ahora, hay un aumento menos por los homicidios, que a mí me parece que está que está bien.

P: ¿Usted cree que, por ejemplo, la derecha que siempre se muestra y que en el fondo Festina y trata de sacar provecho de este tema de la seguridad estaría dispuesta? Una idea que me rondan la mente por ejemplo si es que usted dice está más consagrada y protegida, la propiedad en el fin de proteger a las personas que por ejemplo según el grado de alevosía creo que se dice no sé por ejemplo con el que se ataque a una persona y los elementos que se ocupen en ese ataque a la persona se eleven las penas. Por ejemplo, si alguien lo atacó con las manos, no sé voy a decir cinco años de cárcel, si lo atacó con un palo diez años, se lo atacó con un cuchillo 20 años, se lo mató con una pistola, 40 años ¿Podría ser un criterio?

R: Sí. A ver eso en el derecho penal existe las atenuantes, la gradualidad o incluso en una pena por un delito x, el juez que finalmente es el que condena después de la investigación, no fiscalía, defensoría etc; llega el juez y dice, a ver este delito con todo esto antecedentes, yo tengo un margen de penas a considerar, una graduación de pena desde un mínimo a un máximo, y efectivamente, se puede perfeccionar aquello, pero es algo que se usa.

P: Lo digo para que se la piensen tres veces el que quiere delinquir con un arma y que termina disparando una persona.

R: Exactamente. O sea, es verdad que hay que dar señales, los penalistas. Hay una línea penalista que dice mira ojo que los delincuentes no andan mirando mucho los cambios

legales al momento cometer delito, entonces que las señales que se quieren dar no son muy efectivas pero lo que no puede pasar, es que la vida el valor de la vida o sea el matar a alguien te salga más barato que robar.

O sea, digamos hay que corregir eso hay que corregir y efectivamente el Estado con toda su fuerza todo su poder tiene que perseguir aquellos criminales que matan gente, también a los que roban, pero a los que matan gente y la cárcel en mi opinión debiera estar reservada para los delitos más graves. Lo que nos pasó con la cárcel de San Miguel se quemó y murieron 81 personas que había chicos que vendían discos piratas en la calle y que estaban privados de libertad.

O sea, en Chile vamos a vamos a tener en poco tiempo más 50.000 personas privadas de libertad y Chile tiene capacidad para 41.000 personas, o sea vamos a tener una sobrepoblación y muchas de esas personas también además están en prisión preventiva un porcentaje importante a veces por delitos menores.

Entonces yo creo que la cárcel, como tal, en una sociedad debe estar reservada para los delitos más graves contra la vida: homicidio, violaciones, los delitos de cuello y corbata, los corruptos, los de verdad los que roban no dos chauchas, sino los que le roban al pueblo de manera muy importante.

También tienen que estar en la cárcel entonces. Bueno ahí nos falta discutir mucho y el gobierno obviamente tiene una propuesta. Hay varias propuestas de ley como el Ministerio de seguridad pública, fortalecer el rol preventivo de los municipios también, que es mucho lo que pueden hacer en términos territoriales, reglas de uso la fuerza para las policías.

Hay un contingente, pero esto no se resuelve solo con leyes, o sea tiene que haber un rol también preventivo social de presencia del estado en aquellos lugares donde ha habido abandono del Estado.

P: Le quiero preguntar lo siguiente. De cierta forma, igual las sociedades son un reflejo de lo que reproducen los medios de comunicación y no sé yo, por ejemplo, al ver los noticieros veo como comienzan con los hechos más dramáticos, más cruento, los más fuertes, una tónica que se repite a diario en nuestro país y le quiero consultar ¿si usted cree que de cierta forma en una alianza entre los medios de comunicación y la misma derecha de nuestro país le están disputando la agenda política en los temas de seguridad al gobierno?

R: Bueno yo creo que hay obviamente una disputa de la agenda y los medios juegan un rol y en Chile la concentración de medios y ciertos sesgos también ideológicos de ciertos medios tienen obviamente un rol que jugar ahí. O sea, juega en un rol y uno dice a ver el miedo.

El miedo es una herramienta de control social importante no y es una herramienta de movilización o es una herramienta de visibilizar una agenda ponerla en el centro de psicólogo sí, por lo mismo o sea cuando tú estás con miedo individualmente y colectivamente te tiendes a encerrar te tiendes a estar más defensivo emerge como esta pulsión más de conservación más conservadora digamos, de autodefensa de sobrevivencia de individual, de los tuyos de lo tuyo , versus el vivir en sociedad y preocuparte de lo del bien común que implica una actitud distinta, desde el miedo desde la confianza la colaboración entonces claro eso juega un rol e invisibiliza a otras agendas.

O sea, si estamos hablando todo el día y todos los días de la delincuencia de los muertos las balaceras etcétera que es importante que hay que abordarlo dejas de hablar de litio de impuestos reforma tributaria royalty reforma a la salud cuarenta horas laborales.

Entonces hay una disputa de la agenda y de lo que se le comunica población

P: Ve en el Gobierno algún interés en cambiar este escenario que hay en los medios de comunicación en Chile y qué se le ocurre a usted como legislador para cambiar ese escenario no sé una nueva ley de medio una nueva ley de comunicaciones en el país nos hace falta

R: A ver yo creo no soy para nada especialista en el tema, pero sí Hay ciertos debates que he seguido que se han dado en foros nacionales e internacionales respecto al tema donde tiene que haber un justo equilibrio en diversidad y pluralismo de medios y en Chile tenemos el diagnóstico que hay una concentración brutal de medio entonces tiene que haber mayor pluralismo diversidad de esos medios libertad de expresión también.

O sea, yo no soy partidario esto que los gobiernos de turno anden pauteando las editoriales, no me gusta eso o sea yo en eso tengo una vocación democrática digamos, de libertad de expresión de respeto la libertad de expresión, pero sin duda de apoyo a la emergencia por

ejemplos digitales y el trabajo que están haciendo ustedes o las radios comunitarias o el periodismo o ni siquiera el periodismo porque el rol que hace, perdón por nombrar acá otro espacio, Piensa Prensa que no necesariamente pueden ser periodistas pero que juegan un rol, lo jugaron estallido social de denuncia, por ejemplo, de violación a los derechos humanos con gente ahí, cámaras en la calle y pueden ser rol súper clave y necesario y que los medios de comunicación tradicionales no están cumpliendo, muchas veces lo esconden lo invisibilizan, ocurren cosas como lo que pasó con una periodista Allende no que la sacan por decir Paco en la tele digamos y la presión fáctica que hay ahí.

Entonces claramente tenemos un déficit en ese sentido yo soy partidario en el fondo de avanzar en ese pluralismo con respecto a la libertad de expresión.

P: Lo quiero llevar un tema de la economía central el litio un tema que tampoco se quiere discutir mucho los medios de comunicación. Nosotros lo hemos seguido harto le hemos puesto harta lupa en dos aristas, dos temas: Uno tiene que ver con el anuncio de la política nacional del litio que se ha postergado que entiendo se va a hacer ahora en el mes de abril y que a mi parecer no sé qué le parece a usted pero que en el fondo que se vaya a hacer este anuncio de la política nacional del litio con una deuda pendiente de 745 millones de dólares por parte de uno de los actores principales del litio en chile que es sqm y y que el servicio impuesto interno no le ha cursado este cobro por los años 2020 y 2021 creo que la cifra del 2022 es mayor porque ahí le fue mucho mejor. Entonces cómo vamos a anunciar una política nacional del litio si nuestro servicios impuestos internos al pequeño almacén le cobra inmediatamente el impuesto y si no lo paga lo cierran No es cierto y tenemos este gran actor y debe 745 millones de dólares del estado?

R: a ver yo distinguiría dos cosas uno es que efectivamente el litio es un recurso natural que le pertenece a Chile al pueblo de chile no a todos los chilenos y Qué es estratégico en la economía del Siglo XXI tiene un potencial de diversificación productiva Es decir de no solo estar extrayendo esta economía extractiva del recurso natural, sino que agregar valor no el rol de la de la ciencia la tecnología los encadenamientos productivos que hay con el litio.

Entonces hay muchas oportunidades muchos han hablado de que no nos pase lo que nos pasó con El Salitre en el siglo XIX no que había un boom de precio El Salitre se le regaló prácticamente a la empresa extranjera y nos dijeron una guerra entre medias guerra entre medio y chile al final fue muy generoso con ese recurso natural y no aprovechó eso.

O sea, hoy, día tenemos una oportunidad y una oportunidad digo muy concreta o sea el salar de Atacama lo que tiene hoy día Albemarle en términos del contrato los contratos hasta el 2030 se hace un contrato vigente hasta el 2030 y con Albemarle hasta el 2040-43 si no me equivoco y ahí reservas estamos hablando de millones de toneladas de reservas de litio y estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares.

O sea que, hay una discusión que es estratégica en el largo plazo y el rol y cuál es el rol del

Estado no Cuál es el rol del estado y ahí yo soy partidario sale una carta que la movieron distintos referentes de izquierda Jorge Arrate, Manuel Riesco, José Miguel Ahumada, bueno distinta gente y ha estado estudiando esto y que propone en el fondo que el Estado y sus empresas estatales, por ejemplo Codelco, que es una empresa más grande, la empresa minera más grande del mundo, tenga la posibilidad de tener el contrato post 2030 del salar de Atacama y así tener un rol y un patrimonio además muy importante.

Ahí hay una figura que es interesante. Ojo, no estoy diciendo que solo lo explote el Estado, porque en el futuro podría haber una alianza público privada, sí, pero con un control del Estado estratégico, de hacia dónde queremos ir con quién te asocias con quién te conviene asociar.

P: Luego del 2030. en este caso Corfo creo que es el dueño de las pertenencias, podrían asociado con Codelco, es cierto, una empresa con conocimiento y luego esta empresa no sé llamar a licitación y asociarse con algún privado x que quiera aportar.

R: Y el que más le convenga a Chile el que más le convenga a chile y desde una posición dominante de mayoría de control. Eso se hace, se está haciendo en Bolivia ya hace rato. Bolivia tiene empresa Estatal se asocia con los alemanes con capital, además con capitales pueden ser extranjeros nacionales pero que tengan vocación también de aportar esta transferencia tecnológica.

P: Muy interesante la visión que representa usted senador porque yo lo que percibo claro que adentro del gobierno como que está el corazón dividido un poco a cuál es el futuro que se va a tomar respecto a este mineral que es estratégico para nuestro país.

R: Es estratégico para Chile y por eso es que hay que dar esa discusión y mientras tanto porque lo de la empresa Nacional del litio que es parte de nuestro programa eso se puede demorar en concretarse, porque tiene que pasar por el Parlamento, en el Parlamento no tenemos mayoría, va a ser una discusión compleja. No sabemos cuánto se demore, pero mientras tanto Chile ya puede asignar un contrato de este tipo, por ejemplo, desde Corfo a Codelco, mientras tanto.

Entonces, son cosas, son figuras que yo creo que hay que tomar decisiones Esa es mi opinión no hay que tomar decisiones estratégicas hay que tener el coraje de alguna manera que tuvo Salvador Allende en su momento no estoy hablando de una nacionalización del mismo tipo, porque en ese momento hubo expropiación de empresas extranjeras etc.

No estoy hablando de eso, tendría que pasar también por el Parlamento, pero sí de un rol estratégico del estado de chile no de hacer la propiedad que tiene derecho porque el litio es propiedad y cómo utilizas parte de esos recursos para Innovación desarrollo productivo y una industrialización de Siglo XXI que genere valor agregado, empleos de mayor calidad etc, mucho que hacer en términos del modelo de desarrollo no de transitar hacia un modelo de desarrollo por ahí es mi opinión.

P: Quiero preguntarle para ir cerrando esta entrevista acerca de una persecución que de la que yo fui testigo y que vi y que es la persecución que hizo tanto la derecha junto con ciertos medios de comunicación al ministro Giorgio Jackson, en lo que fue el marco del proceso Constituyente anterior ¿Por qué se lo pregunto? Porque estamos enfrentando un nuevo proceso Constituyente 2,0 ¿De qué forma se va a poder garantizar esta vez que el estado el gobierno cuente con las garantías necesarias y no venga el Consejo Defensa del Estado u otra entidad a decirle ‘Oye tú no puedes informar a la población’? ¿Cómo vamos a informar libremente a la población desde este en este nuevo proceso?

R: Yo comparto que hubo una persecución política muy dura contra el ministro Jackson como que se le achacó a él ser el gran responsable de todo el proceso Constituyente y el diseño que había ahí etcétera cuando él era una un actor importante pero uno más dentro de un colectivo mucho mayor y lo que además, estaba tratando de hacer el ministro Jackson era cumplir un mandato que era informar a la población con voto obligatorio, que exista difusión y por lo mismo también se presentó todos los requerimientos que hubo en contraloría o sea tenía contraloría, encima digamos, por requerimientos de la oposición etcétera y él toda disposición. Contraloría que la oposición hizo varios puso varios recursos ahí tenía una fiscalización muy fuerte, y él completamente a disposición y nunca encontraron nada a no irregular digamos.

O sea, él cumplió bien apegado el rol que le corresponde al gobierno que no es otra cosa que garantizar que una elección que además tiene voto obligatorio que es tan fundamental para Chile como una carta fundamental o sea esto no se discute todos los años, sino que la nueva constitución es algo relevante para para el país el gobierno fue un rol no partidista, de decirle a la población haga esto lo otro, sino que de informar de informar y de garantizar que la elección sea limpia, transparente del transporte público por ejemplo etcétera no facilitar

P: Que no haya noticias falsas. En el proceso anterior nosotros descubrimos en una investigación que aquí hubo laboratorios pagados por la derecha especialmente diseñados para desinformar a la población y yo creo que esto es algo interesante. Creo que en este nuevo proceso se debiese facultar al Servel que siempre dice no tengo las facultades para fiscalizar las noticias falsas, pero sí fiscalizan los medios el pago que se yo, que hacen los partidos de los candidatos etc., los medios para que el Servel pueda fiscalizar las noticias falsas y haya sanciones de los responsables de eso, si no nos vamos a afrontar nuevamente un proceso de desinformación

R: Sí yo creo que ahí tenemos un vacío un vacío en nuestro país legal, de recursos, porque a propósito la pregunta inicial de la crisis de la Democracia liberal, parte de esta crisis tiene que ver con el deterioro el debate público y cómo se instalan o se construyen realidades a partir de la mentira, de las fake news, de cosas que se transmiten por redes sociales por WhatsApp, por distintos medios o cosas que repite un personaje en la tele y después hay toda una bajada digamos no muy de tergiversación de finalmente de un deterioro del debate público.

Cuando hablamos de la calidad de la democracia, solo son indicadores cuantitativos, sino que también cualitativos como la calidad del debate público, sobre argumentos sobre datos verificables, entonces ahí tenemos un vacío, yo reconozco que tenemos un vacío legal al respecto,

Yo no sé si el Servel., hoy día tiene, porque tiene un mandato el Servel, legal no que puede fiscalizar los pagos, pero claro cómo se mete a un WhatsApp Cómo sanciona las sanciones son irrisorias digamos y un candidato además lo sancionan después de que ya cometió.

