Senador Latorre destaca enfoque social del Presupuesto 2026 y advierte sobre propuestas de recortes

Parlamentario cuestionó aquellas propuestas que plantean reducir más de 6.000 millones de dólares del presupuesto, durante el primer año de un eventual nuevo gobierno. A su juicio, un ajuste de esa magnitud “inevitablemente afectaría los beneficios sociales de las familias trabajadoras de Chile”, especialmente si no se transparenta qué partidas serían recortadas.

Senador Latorre destaca enfoque social del Presupuesto 2026 y advierte sobre propuestas de recortes
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El senador Juan Ignacio Latorre (@juanignaciolatorre) se refirió al ingreso del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 presentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric al Congreso Nacional. La discusión legislativa se desarrollará durante octubre y noviembre, en lo que calificó como “la ley más importante para definir los recursos del Estado para el próximo año”.

El parlamentario valoró que la propuesta del Ejecutivo “combine responsabilidad social con responsabilidad fiscal” e incremente los recursos destinados a sectores prioritarios como salud, vivienda, educación, trabajo, pensiones y cuidados. Además, destacó que la seguridad pública se mantiene como uno de los ejes del gasto proyectado.

En paralelo, Latorre cuestionó propuestas que plantean reducir más de 6.000 millones de dólares del presupuesto durante el primer año de un eventual nuevo gobierno. A su juicio, un ajuste de esa magnitud “inevitablemente afectaría los beneficios sociales de las familias trabajadoras de Chile”, especialmente si no se transparenta qué partidas serían recortadas.

El senador hizo un llamado a cuidar los avances alcanzados y enfrentar la discusión presupuestaria “con una mirada de futuro y responsabilidad con las mayorías sociales”.

Sigue leyendo:

Latorre

Latorre vs. el “chao préstamo” de Kast: “quiere eliminar el seguro social” y dejar “en la precariedad” el alza de pensiones

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Senador Latorre respalda modernización de Carabineros: “Es una institución de toda la sociedad, no de un sector político"

Hace 1 mes
El Ciudadano

Latorre vs. el “chao préstamo” de Kast: “quiere eliminar el seguro social” y dejar “en la precariedad” el alza de pensiones

Hace 1 mes
El Ciudadano

Con total respaldo del mundo portuario, senador Latorre presenta propuesta de royalty portuario para Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

Senador Latorre ante aprobación de registro de víctimas de desaparición forzada: "Hacer memoria es un deber del Estado"

Hace 2 semanas
El Ciudadano

"Ningún banco lo detectó": Senador Latorre exige levantar secreto bancario tras millonario lavado del Tren de Aragua

Hace 3 meses
El Ciudadano

Latorre reafirma apoyo al voto obligatorio con multa “razonable” y limita sufragio extranjero

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Senador Latorre: “El crimen organizado también se combate levantando el secreto bancario”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Senador Latorre por los 54 años de la nacionalización del cobre: "Los trumpistas chilenos defienden más a Trump que a la patria"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Royalty Portuario: Una ventana hacia la descentralización fiscal

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano