Senador Navarro denuncia a venezolano que amenazó a Gabriel Boric: “Debe ser deportado, tal como lo hizo el Gobierno con quien intimidó a Piñera”

El senador Alejandro Navarro presentó este lunes una denuncia en contra de Luis Luces Armado, quien en un video que se ha hecho viral en las redes sociales, incita a la violencia en las calles en contra del Presidente Electo de Chile, Gabriel Boric.

“Si es que las amenazas lo que pretenden es debilitar nuestra democracia, es decir, que nuestras autoridades no puedan tomar decisiones de manera libre y democrática, sino que lo hagan extorsionadas por amenazas de ciudadanos, creo que nuestra democracia se debilita, si es que nosotros permitimos y no damos señales claras, en cuanto a que esta amenaza no es aceptable, es condenable y en el caso que esa amenaza sea proferida por un ciudadano extranjero que está en Chile, lo que corresponde es que esa persona sea expulsada», fue lo que dijo el Subsecretario Galli tras expulsar a quien amenazó al Presidente Piñera”, recordó el parlamentario.

De acuerdo al presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “la gravedad de la amenaza que el ciudadano venezolano residente en Chile, Luis Luces Armado, ha efectuado en contra de nuestro Presidente Electo, Gabriel Boric, no puede quedar sin investigación ni pena, pues desafía de forma directa a la democracia, señalando que va a movilizar a más de 600 mil ciudadanos venezolanos si es que el Presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, asiste al cambio de mando en marzo”.

“Pero no solo ello”, continuó, “Luces llama “Mecherito” al Presidente Electo Boric, le dice que “te puedo jurar que voy a ser una pesadilla en las movilizaciones”, y afirma “créeme, no te va a gustar en lo absoluto la gran cagada que va a quedar”.

Para Navarro, “este ciudadano venezolano no solo demuestra ignorancia sino que menosprecia uno de los actos más relevantes para los pueblos democráticos, como lo es el cambio de mando de un Presidente de la República, el que refleja la soberanía popular que en este caso, se expresó con más de 4.6 millones de votos para Gabriel Boric y que ha sido respetado por todos, incluso por José Kast y sus adherentes de ultra-derecha”.

“Es ante esta amenaza directa al Presidente Electo, que hemos ingresado esta denuncia en contra de Luis Luces Armado, a fin de que sea deportado de manera inmediata, algo que el Gobierno ya debió haber hecho, tal como en agosto del 2020 cuando se expulsó a quien intimidó al Presidente Sebastián Piñera”, dijo, citado en nota de prensa.

Alejandro Navarro finalizó señalando que, “Luis Luces le falta el respeto a los miles de ciudadanos venezolanos que se han sumado a la comunidad, siendo un aporte a nuestra sociedad y trabajando arduamente”.

“Si el Gobierno no actúa ahora y lo expulsa, independientemente de su condición de residencia, da una pésima señal, de manga ancha para algunos y de expulsión para otros, lo que mostraría una gran inconsecuencia de Sebastián Piñera. Estos hechos deben ser investigados por la PDI y el ciudadano venezolano Luis Luces Armado, quien además ya tiene algunas causas en fiscalía, debe ser por tanto, expulsado ya”.